Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής σε μέλη της ΕΕ, μεταξύ αυτών και την Κύπρο, για μη υποβολή των εθνικών τους προσχεδίων ανακαίνισης κτηρίων (ΕΣΑΚ) έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2025. Τα ΕΣΑΚ είναι βασικό εργαλείο για τη μετατροπή του κτηριακού δυναμικού σε υψηλής απόδοσης και ενεργειακά αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία έως το 2050.

Η Κύπρος, όπως και άλλα κράτη μέλη, καλείται να υποβάλει το ΕΣΑΚ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία επενδυτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για την εφαρμογή της αναδιατυπωμένης οδηγίας (ΕΕ) 2024/1275. Αυτή η καθυστέρηση ενδέχεται να επηρεάσει τη στρατηγική κάθε κράτους μέλους, με συνέπειες για την εκπλήρωση των εθνικών και ενωσιακών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν εντός δύο μηνών στην προειδοποιητική επιστολή και να υποβάλουν τα προσχέδιά τους. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.