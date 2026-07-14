Θετικά αξιολόγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκτο αίτημα πληρωμής της Κύπρου, ύψους €120 εκατ., στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του NextGenerationEU.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η Κύπρος έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά 22 ορόσημα και πέντε στόχους, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκταμίευση των κονδυλίων μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που συνδέονται με το αίτημα αφορούν κυρίως:

την υγεία,

την εκπαίδευση,

τη δημόσια διοίκηση,

το επιχειρηματικό περιβάλλον,

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα βασικά μέτρα

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων περιλαμβάνονται:

Νέο σύστημα αξιολόγησης των σχολείων , με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Διασυνοριακό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων υγείας , το οποίο επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών συνταγών, την ηλεκτρονική εκτέλεσή τους και την ανταλλαγή συνοπτικών ιατρικών φακέλων.

, το οποίο επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών συνταγών, την ηλεκτρονική εκτέλεσή τους και την ανταλλαγή συνοπτικών ιατρικών φακέλων. Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα , μέσω της εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών πράξεων.

, μέσω της εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών πράξεων. Επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έκδοσης οικοδομικών αδειών , με δυνατότητες όπως η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική διαβούλευση.

, με δυνατότητες όπως η ηλεκτρονική υπογραφή και η ηλεκτρονική διαβούλευση. Επέκταση και διασύνδεση της υποδομής δοκιμών ΑΠΕ και έξυπνων δικτύων του Πανεπιστημίου Κύπρου με το υφιστάμενο δίκτυο.

Η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις οικοδομικές άδειες αποσκοπεί στην επιτάχυνση και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των πολεοδομικών και οικοδομικών διαδικασιών.

Τα επόμενα βήματα

Η Κύπρος υπέβαλε το έκτο αίτημα πληρωμής στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Η διαδικασία που ακολουθεί προβλέπει:

αποστολή της προκαταρκτικής θετικής αξιολόγησης στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή,

προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων για τη διατύπωση γνώμης,

έκδοση τελικής απόφασης πληρωμής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

εκταμίευση των €120 εκατ. μετά τη θετική γνωμοδότηση.

Στα €683 εκατ. οι συνολικές εκταμιεύσεις

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πληρωμής, τα κονδύλια που θα έχουν καταβληθεί στην Κύπρο μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ανέλθουν συνολικά στα €683 εκατ.

Στο ποσό περιλαμβάνονται:

προχρηματοδότηση €131 εκατ., που καταβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021,

προκαταβολή €21 εκατ. στο πλαίσιο του REPowerEU, που καταβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2024,

η νέα πληρωμή ύψους €120 εκατ.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις αντιστοιχούν στο 67% των κονδυλίων του κυπριακού σχεδίου, ενώ έχει εκπληρωθεί το 62% του συνόλου των οροσήμων και των στόχων.

Οι βασικοί άξονες του κυπριακού σχεδίου

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις ύψους €1,02 δισ. και επικεντρώνεται:

στην πράσινη μετάβαση,

στον ψηφιακό μετασχηματισμό,

στην υγεία,

στην εκπαίδευση,

στην κοινωνική ανθεκτικότητα,

στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Οι βασικές επενδύσεις περιλαμβάνουν:

ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων,

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

αποθήκευση ενέργειας,

προώθηση της ηλεκτροκίνησης,

ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης,

επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων,

εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας,

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.

Καθώς ο Μηχανισμός ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, τα κράτη-μέλη πρέπει: