Το ταξίδι της Νορβηγίας και του Ερλινγκ Χάαλαντ στο φετινό μουντιάλ ολοκληρώθηκε με τον ίδιο να καθίσταται αδιαμφισβήτητα το πιο viral πρόσωπο της διοργάνωσης.

Δεν είναι απλά ότι κουβάλησε τη Νορβηγία στους ώμους του μέχρι τους 8, ούτε η εξαιρετική του παρουσία, αλλά και όλο το lifestyle του και η προσωπικότητά του που ξεδίπλωσε στο παγκόσμιο -και ευρύτερα του ποδοσφαίρου- κοινό, κατακτώντας το. Δεν είναι τυχαίο ότι στη διάρκεια του Μουντιάλ κέρδισε περισσότερους από 22 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram ως αποτέλεσμα των εμφανίσεών του εντός γηπέδου και της προσωπικότητάς του εκτός.

Η Νορβηγία και ο Χάαλαντ έγιναν viral και παρότι το ταξίδι σταμάτησε μετά την ήττα από την Αγγλία όλοι τους συνεχίζουν να απασχολούν.

Ο Χάαλαντ επέστρεψε στην πατρίδα του χθες και οι φωτογραφίες του από την έξοδό του από το αεροπλάνο έγιναν viral με τον ίδιο να κουβαλά ένα… ρακούν αγκαλιά με ένα μπουκάλι ουίσκι.

Μέχρι να αντιληφθούν όλοι τι ακριβώς ήταν αυτό που κρατούσε στο χέρι του ο Χάαλαντ, αν ήταν ένα κανονικό ρακούν, ένα βαλσαμωμένο ρακούν -όπως τελικά ήταν-, ή απλά ένα λούτρινο ρακούν στα social επικράτησε πανζουρλισμός.

Ο Χάαλαντ φωτογραφήθηκε να βγαίνει από το αεροπλάνο κρατώντας μια τσάντα Dolce & Gabbana στον έναν ώμο, ενώ στο αριστερό του χέρι κρατούσε το ταριχευμένο ρακούν.

«Με ακολούθησε σπίτι», έγραψε ο ίδιος ποστάροντας τη σχετική φωτό στο Instagram:

Το παράξενο σουβενίρ το αγόρασε ο Χάαλαντ από το Wild Bill’s Western Store στο Ντάλας, όπου ο σταρ πήγε με σκοπό να αγοράσει ένα καουμπόικο καπέλο μετά τη νίκη της Νορβηγίας στους «32» του τουρνουά.

Το «Whiskey Raccoon», με κόστος 750 δολάρια, έχει ήδη εξαντληθεί στην ιστοσελίδα του καταστήματος.

Το κατάστημα έχει κάνει μεγάλη εντύπωση για την επίσκεψη του Χάαλαντ, με την εικόνα του να κοσμεί τώρα το μπροστινό μέρος της ιστοσελίδας τους, με τον επιθετικό να φοράει καουμπόικο καπέλο και μπότες, καθώς και ένα μπλουζάκι που γράφει «Y’all can kiss my Dallas».

Με τιμές ηρώων η επιστροφή στη Νορβηγία

Η νορβηγική ομάδα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Όσλο χθες το απόγευμα, όπου τους επιφύλαξαν υποδοχή ηρώων καθώς η χώρα όχι απλά επέστρεψε πρώτη φορά στο Μουντιάλ μετά το 1998 αλλά έφθασε και μέχρι τους 8.

Τους υποδέχθηκαν με αψίδες νερού, ενώ στη συνέχεια έγιναν δεκτοί από τον βασιλιά Χάραλντ και τη βασίλισσα Σόνια στο Βασιλικό Παλάτι στο Όσλο και ακολούθησε η μεγάλη γιορτή στο Slottsplassen, μια πλατεία στην πόλη του Όσλο, παρουσία χιλιάδων οπαδών.

Norway's World Cup heroes have arrived in Oslo, will meet King Harald at Royal Palace https://t.co/1ap8oMZGVn pic.twitter.com/aVhCrDQobU — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

Oslo: Haaland and Norway's World Cup team meet King Harald and the royal family in the Palace https://t.co/3nwq0gul1T pic.twitter.com/8FCgreteNX — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

Και φυσικά σε αυτή τη γιορτή οι Νορβηγοί μαζί με τον Χάαλαντ, υπό τον ρυθμό του βασιλιά έδωσαν ρέστα… κωπηλασίας.

Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

iefimerida.gr