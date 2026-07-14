Με ιδιαίτερο συμβολισμό για τις σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας πραγματοποιείται η φετινή στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι. Στην κορυφαία εθνική γιορτή της Γαλλικής Δημοκρατίας, η οποία παρακολουθείται κάθε χρόνο από εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, ξεχωριστή θέση έχουν φέτος η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στα Ηλύσια Πεδία παρελαύνουν ελληνικό και κυπριακό στρατιωτικό άγημα, εκπροσωπώντας τις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών σε μία από τις πιο ιστορικές στρατιωτικές τελετές της Ευρώπης. Παράλληλα, στον ουρανό του Παρισιού συμμετέχουν και ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της στρατιωτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, αλλά και τον κοινό προσανατολισμό Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας στα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην παρέλαση παρίστανται ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σηματοδοτώντας με την παρουσία τους τη στρατηγική σχέση των τριών χωρών.

Η φετινή συμμετοχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις και οι αμυντικές συνεργασίες αποκτούν ιδιαίτερο βάρος. Η κοινή παρουσία ελληνικών και κυπριακών στρατιωτικών τμημάτων στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας αποτελεί μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και κοινής αντίληψης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η Αθήνα και η Λευκωσία έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία δεν περιορίζεται μόνο στην άμυνα, αλλά επεκτείνεται στην εξωτερική πολιτική, στην ενεργειακή ασφάλεια και στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.