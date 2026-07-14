Το ντεμπούτο της στην πασαρέλα πραγματοποίησε η 16χρονη Λεονί Κασέλ, μικρότερη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, ανοίγοντας την επίδειξη υψηλής ραπτικής Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας.

Η νεαρή εμφανίστηκε στην πασαρέλα του διάσημου ιταλικού οίκου στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή, φορώντας μια εντυπωσιακή φλοράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα και κοσμήματα, ενώ στα μαλλιά της είχαν τοποθετηθεί άνθη λουλουδιών. Η παρουσία της αποτέλεσε μια από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, καθώς σηματοδότησε το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.

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Στην επίδειξη βρέθηκαν μεταξύ άλλων η μητέρα της Λεονί, Μόνικα Μπελούτσι, καθώς και η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Κρίστιαν Μπέιλ. Η 16χρονη είναι η δεύτερη κόρη της Ιταλίδας ηθοποιού και του Βενσάν Κασέλ, οι οποίοι απέκτησαν δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του γάμου τους, την Ντέβα και τη Λεονί, πριν χωρίσουν το 2013. Η 21χρονη Ντέβα έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική, αλλά εργάζεται και ως μοντέλο.

Η 16χρονη έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της, ενώ η πορεία της στη μόδα φαίνεται να ξεκινά με μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ήρθε λίγους μήνες μετά την φωτογράφιση μαζί με τη μητέρα της στο τεύχος του Απριλίου της ιταλικής Vogue.

protothema.gr