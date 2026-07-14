Σε κινητοποίηση τέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) η Αστυνομία στη Λεμεσό, έπειτα από τον εντοπισμό σφαιρών κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας στην είσοδο του Ποινικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατά τον ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο αποσκευών, λειτουργοί ασφαλείας εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τσάντα που έφερε 43χρονος πολίτης. Μετά από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό της βρίσκονταν 13 σφαίρες.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στον χώρο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού για εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόσωπο που είχε στην κατοχή του την τσάντα οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ για ανάκριση, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι σφαίρες βρέθηκαν στην κατοχή του, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρονταν.