Μεγάλη οργή προκαλούν οι απανωτοί βανδαλισμοί στην παραλία σκύλων στην περιοχή Κασσιανές (Spyros Beach) νότια του Αεροδρομίου Λάρνακας, αφού ανεγκέφαλοι είτε κλέβουν, είτε σπάζουν τα κρεβατάκια που τοποθέτησε ο Δήμος, ώστε να παρέχονται διευκολύνσεις σε όσους επισκέπτονται την περιοχή.

Η συγκεκριμένη παραλία αναβαθμίστηκε πριν από δύο χρόνια, αφού ο Δήμος Λάρνακας τοποθέτησε κρεβατάκια και ομπρέλες για χρήση από τους λουόμενους που συνοδεύουν τους σκύλους τους στη θάλασσα. Ωστόσο, επειδή η ανοησία δεν έχει όρια κάποιοι έκλεψαν κρεβατάκια, τα οποία αντικαταστάθηκαν έπειτα από αίτημα των εθελοντών της παραλίας, που παραμένουν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας στην περιοχή. Τις νύκτες, ωστόσο, τα ηνία παίρνουν οι ανεγκέφαλοι οι οποίοι καταστρέφουν τον εξοπλισμό.

Το θέμα κοινοποίησε μέσω ανάρτησης μία εκ των εθελοντών στην παραλία, η Χριστίνα Αγαπίου, η οποία δεν έκρυψε την οργή και την αγανάκτησή της για όσα συμβαίνουν στην παραλία των σκύλων.

Αυτούσια η ανάρτησή της

Ζητήσαμε δωρεάν κρεβατάκια και ομπρέλες για την παραλία σκύλων και το Δημαρχείο ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας. Δυστυχώς, όμως, κάποιοι απέδειξαν ότι δεν μπορούν να σεβαστούν ούτε αυτά που τους προσφέρονται δωρεάν. Πρώτα έκλεψαν τα κρεβατάκια. Το Δημαρχείο τα αντικατέστησε, δείχνοντας καλή θέληση. Και τώρα κάποιοι τα έσπασαν. Αυτό δεν είναι ούτε «μαγκιά», ούτε αστείο. Είναι βανδαλισμός, έλλειψη παιδείας και απόλυτη ασέβεια προς τη δημόσια περιουσία και προς όλους όσοι χρησιμοποιούν την παραλία.

Στο σπίτι σας έτσι συμπεριφέρεστε; Σπάτε τα έπιπλά σας; Αν όχι, τότε γιατί καταστρέφετε αυτά που ανήκουν σε όλους μας;

Ένα μεγάλο «μπράβο» σε εκείνον ή εκείνους που ένιωσαν σημαντικοί καταστρέφοντας δημόσια περιουσία. Ελπίζω να άξιζε η στιγμή της δήθεν «μαγκιάς», γιατί εξαιτίας της δικής σας ανευθυνότητας είναι πολύ πιθανό να μη δούμε ξανά κρεβατάκια στην παραλία που είναι για τα σκυλάκια μας! Είναι άδικο για εμάς τους εθελοντές να τα στερήσουμε γιατί εσείς είστε ανεγκέφαλοι!

Όταν κάποιοι ζητούν καλύτερες υποδομές και περισσότερες παροχές, να θυμούνται ότι αυτές προϋποθέτουν σεβασμό. Γιατί όταν καταστρέφεις ό,τι σου προσφέρεται, δεν στερείς μόνο από τον εαυτό σου. Στερείς από όλους τους υπόλοιπους το δικαίωμα να απολαμβάνουν έναν όμορφο και φροντισμένο δημόσιο χώρο.

Η δημόσια περιουσία δεν είναι ξένη περιουσία. Είναι η περιουσία όλων μας. Και όποιος τη βανδαλίζει, δεν κάνει ζημιά στο Δημαρχείο. Κάνει ζημιά σε ολόκληρη την κοινωνία. Είναι άδικο για εμάς τους εθελοντές της παραλίας, που φροντίζουμε για τις καλύτερες συνθήκες των τετράποδων φίλων μας!!

Θα αντικατασταθούν τα κρεβατάκια, λέει ο Βύρας

Το philenews έθεσε το θέμα στον δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, ο οποίος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους νέους βανδαλισμούς σε δημοτική περιουσία. Απηύθυνε, επίσης, έκκληση προς τους πολίτες να καταγγέλλουν αυτές τις υποθέσεις στην Αστυνομία, εάν πέσει κάτι στην αντίληψή τους. Τέλος, ξεκαθάρισε πως δεν θα ξηλωθεί η παραλία των σκύλων και πως θα αντικατασταθούν τα κρεβατάκια τα οποία είτε έχουν κλαπεί, είτε καταστράφηκαν.