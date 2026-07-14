Συμβαίνει και αυτό σε κυπριακή παραλία… Ανόητοι έκοψαν με σμυρίλιο αλυσίδες προκειμένου να βρουν δίοδο για να σταθμεύουν σχεδόν πάνω στο κύμα, ώστε να μην κουβαλούν αντικείμενα για μεγάλη απόσταση και να μην πληρώνουν πάρκινγκ. Το αδιανόητο είναι πως αυτό συνέβη τρεις φορές, σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, που προσπαθεί να βρει λύσεις προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει την ασυδοσία που παρατηρείται στη συγκεκριμένη παραλία, που βρίσκεται στο Μακένζι.

Οι ασυνείδητοι στην ουσία εκμεταλλεύονται τον χώρο εγκαταλειμμένου κτηρίου, το οποίο είναι εδώ και σχεδόν μια δεκαετία αναξιοποίητο και δήθεν θ’ αποτελούσε μέρος μιας μεγάλης επένδυσης, που έμεινε στα χαρτιά και διαφημιζόταν το 2016 ως το… διαμάντι της Λάρνακας.

Δεν φτάνει που το παραθαλάσσιο έκτρωμα γέμισε με συνθήματα και αποτελεί μια από τις πιο άθλιες εικόνες του -κατά τα άλλα- κοσμοπολίτικου Μακένζι, καταλαμβάνεται πλέον κι από τους άρχοντες της παραλίας. Οι εικόνες που κατέγραψε την περασμένη Κυριακή ο φακός «Φ», δίπλα από την κατάμεστη με κόσμο παραλία, δεν περιποιούν τιμή στη Λάρνακα.

Σημειώνεται πως πρόκειται ίσως για την περιοχή με τους πιο πολλούς χώρους στάθμευσης στη Λάρνακα, ωστόσο, πέραν από την παραλία κάποιοι σταθμεύουν και πάνω στα πεζοδρόμια, κυρίως δίπλα από τα κτήρια της ΥΑΜ, κάνοντας σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση στην περιοχή σε άτομα με αναπηρία.

Σ’ ό,τι αφορά στην παραλία με το «διαμάντι» ο δήμαρχος Λάρνακας ανέφερε πως τρεις φορές τοποθετήθηκε μεγάλη αλυσίδα την οποία κάποιοι έκοψαν με σμυρίλιο, ενώ έσπασαν και τις κλειδωνιές. «Δεν μπορεί να κλείσει με άλλο τρόπο η παραλία επειδή πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για ασθενοφόρα, αλλά και στο Τμήμα Καθαριότητας του δήμου», υπέδειξε ο κ. Βύρας, σημειώνοντας πως θα γίνει καταγγελία στην Αστυνομία και θα τοποθετηθεί ξανά αλυσίδα.

Σε αυτό το στάδιο, όπως ανέφερε, δόθηκαν οδηγίες στην τροχονομία ώστε να επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους σταθμεύουν παράνομα στην άμμο.

Κληθείς ν’ αναφέρει τι θα γίνει με το εγκαταλελειμμένο κτήριο, σημείωσε πως εάν ο ιδιοκτήτης δεν προχωρήσει στην αξιοποίησή του τότε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ), θα πρέπει να εκδώσει διάταγμα κατεδάφισης.

Ο «Φ» απευθύνθηκε και στον πρόεδρο του ΕΟΑΛ, Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος ανέφερε πως για το συγκεκριμένο κτήριο είχε δοθεί έγκριση από το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων, με ισχύ μέχρι τις 19 Ιουνίου 2026. «Έληξε αυτή η περίοδος, χωρίς να εκδοθεί άδεια. Επίσης, στον φάκελο υπάρχει επιστολή απόσυρσης των τελευταίων σχεδίων από τον αρχιτέκτονα.

Άρα ουσιαστικά είναι παράνομη οικοδομή», ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, αναφέροντας πως ο ΕΟΑΛ θα προχωρήσει σε διαδικασία επιβολής. «Θα τους ζητηθεί να προχωρήσουν είτε με κατεδάφιση, είτε με έναρξη των διαδικασιών αδειοδότησης», σημείωσε.

Η «επένδυση» μαμούθ στην περιοχή, είχε εξαγγελθεί στις 5 Αυγούστου του 2016. Υπό το σύνθημα «το διαμάντι της Λάρνακας», είχε παρουσιαστεί το έργο Castle Project, που θα βρισκόταν στην πλευρά της θάλασσας. Σε πρώτη φάση επρόκειτο να δημιουργηθούν πολυεστιατόριο, καφετέριες και beach bar. Ακολούθως θα υλοποιείτο υπερπολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα, στην απέναντι πλευρά, με 13 ορόφους.

Το πιο εντυπωσιακό έργο που ανακοινώθηκε ήταν το λεγόμενο «διαμάντι του στέμματος», που αφορούσε στη δημιουργία τεχνητού νησιού, μέσα στη θάλασσα, στο σχήμα της Κύπρου, στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει κάποιος από τα παραλιακά εστιατόρια, μέσω μιας μεγάλης αποβάθρας.

Τελικά, όμως, ούτε διαμάντια, ούτε στέμματα είδε η Λάρνακα, που της έμεινε ένα ατέλειωτο κτήριο, η κατάσταση του οποίου υποβαθμίζει την περιοχή Μακένζι.