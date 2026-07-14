Το σοβαρό πρόβλημα της σκόνης που επηρεάζει την περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας, όταν γίνονται εργασίες φορτοεκφόρτωσης γύψου και ζωοτροφών,έθεσαν για άλλη μια φορά οι κάτοικοι σε συνάντηση που είχαν με τον δήμαρχο Λάρνακας, βουλευτές και μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη συνάντηση, που εντάσσεται στις τακτικές επαφές του δήμου με τους κατοίκους της Λάρνακας, ακούστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι οποίοι επανέλαβαν πως υποφέρουν από τη σκόνη. Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα νέα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς, αφού ο κ. Βύρας τους ενημέρωσε πως ο δήμος έχει ήδη θέσει το θέμα προς την Αρχή Λιμένων και το υπουργείο Μεταφορών και πως βρέθηκε προσωρινή λύση.Η λύση αυτή, που είχε εξαγγελθεί και από τον υπουργό Μεταφορών, αφορά στην προμήθεια νέου εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, που αναμένεται να κοστίσει €10-12 εκατ. «Έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι με τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού το πρόβλημα της σκόνης αναμένεται να περιοριστεί μέχρι και κατά 90%. Αναμένουμε την εφαρμογή των μέτρων και θα αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα στην πράξη», σημείωσε ο δήμαρχος Λάρνακας.Επανέλαβε, εξάλλου, ότι η οριστική λύση θα προκύψει με την ανάπτυξη του λιμανιού Βασιλικού και τη μεταφορά σε αυτό των σχετικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εξελίξεις που αφορούν στην ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας. Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ενιαία ανάπτυξη, που ξεπερνά τα €400 εκατ. και αναμένεται η έναρξη των εργασιών των μελετητών.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, τα προβλήματα καθαριότητας, οι οχλήσεις που παρατηρούνται στην περιοχή, καθώς και το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων κατοικιών και υποστατικών. Σ’ ό,τι αφορά στις εγκαταλελειμμένες κατοικίες, που αποτελούν ανοικτή πληγή για την περιοχή, ο κ. Βύρας ανέφερε πως το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων εντοπίζεται σε ιδιωτικές περιουσίες, σημειώνοντας πως ο δήμος οφείλει ν’ ακολουθεί τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση.

Αναφερόμενος στην καθαριότητα, υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες του δήμου καταβάλλουν καθημερινά σημαντική προσπάθεια, ωστόσο, η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων σε ορισμένα σημεία της περιοχής δυσχεραίνει το έργο τους. «Καθημερινά καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τα συνεργεία του δήμου. Ωστόσο, η διατήρηση της καθαριότητας είναι υπόθεση όλων και απαιτεί συνεργασία και σεβασμό προς τον δημόσιο χώρο», υπέδειξε.