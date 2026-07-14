Το πλαίσιο ενός ενδεχόμενου νέου σχεδίου λύσης στο Κυπριακό θα είναι ομοσπονδιακό και δεν τίθεται θέμα εξεύρεσης ίσης απόστασης μεταξύ ομοσπονδίας και λύσης δύο κρατών, ξεκαθαρίζει ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής. Η τοποθέτηση του Μενέλαου Μενελάου στην τηλεόραση του Σίγμα έρχεται στον απόηχο του δημοσιεύματος του βρετανικού μέσου ενημέρωσης «The Independent», το οποίο αναφέρεται σε μια λύση που θα μπορούν οι Ελληνοκύπριοι να την αποκαλούν ως ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι ως συνομοσπονδία.

Κληθείς να σχολιάσει το βρετανικό δημοσίευμα, υπενθύμισε ότι η ίδια η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ υπογράμμισε πως όσα κυκλοφορούν στον Τύπο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τόνισε ότι το πλαίσιο μιας πιθανής λύσης είναι το συμφωνημένο, δηλαδή το ομοσμονδιακό. «Δεν τίθεται θέμα να παρασυρθούμε σε κατεύθυνση εξεύρεσης ίσης απόστασης μεταξύ ομοσπονδίας και λύσης δύο κρατών», πρόσθεσε. Είπε ακόμα πως θα πρόκειται για ένα κράτος, με μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, στο οποίο θα ισχύει πλήρως το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε ολόκληρη την επικράτεια του. Οι Κύπριοι πολίτες θα απολαμβάνουν όλες τις ελευθερίες που απολαμβάνουν οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ, ξεκαθάρισε.

Ο Μενέλαος Μενελάου εξέφρασε επίσης τη θέση ότι πρέπει να επαναβεβαιωθεί η σύγκλιση για τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες που επιτεύχθηκε το 2017, όπως και το σύνολο του κεκτημένου της τότε διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Δείτε το βίντεο με την παρέμβαση του