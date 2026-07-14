Μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, αρχηγών κρατών από όλο τον κόσμο, πέρασε το άγημα της Εθνικής Φρουράς στην πλατεία Κονκόρντ, στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι.

Το κυπριακό άγημα αποτελείτο από 19 στελέχη της Διοίκησης Καταδρομών. Στην εξέδρα των επισήμων βρισκόταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνομίλησε μαζί με τα στελέχη χθες.

Ο Πρόεδρος, είπε στο επίλεκτο άγημα ότι η τιμητική πρόσκληση να παρελάσουν με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηλύσια Πεδία, ενώπιον αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πέραν του υψηλού συμβολισμού, αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας, με τις σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

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