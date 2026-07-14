Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν τη Δευτέρα τους δρόμους του Όσλο, επιφυλάσσοντας υποδοχή ηρώων στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας, παρά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ήττα με 2-1 στην παράταση από την Αγγλία το Σάββατο έβαλε τέλος στην ιστορική πορεία της Νορβηγίας στα προημιτελικά, σβήνοντας το όνειρο των Σκανδιναβών για συμμετοχή στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές της.

Τεράστιο πλήθος, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο του Όσλο, κατέκλυσε από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας τον χώρο μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο, με την ανεπίσημη εκτίμηση να κάνει λόγο για περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.

The Norwegian people are ready to welcome the national team at the Royal Palace



📸 The Norwegian Football Federation pic.twitter.com/m4jpzmATa1 — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk July 13, 2026

Η αποστολή της Νορβηγίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, όπου την υποδέχθηκαν με τον παραδοσιακό χαιρετισμό των υδάτινων κανονιών, πριν ξεκινήσει η παρέλαση επιστροφής στην πρωτεύουσα.

Οι φίλαθλοι γέμισαν πολύ γρήγορα την πλατεία μπροστά από το Ανάκτορο, ενώ οι ουρές του κόσμου εκτείνονταν κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Karl Johans gate, την ώρα που οι διεθνείς είχαν πρώτα συνάντηση με τον βασιλιά Χάραλντ. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, με μέλη της Βασιλικής Φρουράς να στέκονται προσοχή πίσω τους.

Από το τελευταίο μέρος των εορτασμών απουσίαζε εμφανώς ο επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε αποχωρήσει νωρίτερα.

Έτσι, δεν συμμετείχε μαζί με τους συμπαίκτες του στην τελευταία αναπαράσταση της χαρακτηριστικής «κωπηλασίας των Βίκινγκ», πάνω στα σκαλιά του Ανακτόρου, μπροστά στις δεκάδες χιλιάδες φιλάθλων που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία. Τον ρυθμό έδινε στα τύμπανα ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον.

Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

Norway welcomes their national team home 🇳🇴 pic.twitter.com/ItBULjq2kr — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) July 13, 2026

Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

«Ο Έρλινγκ και ο Σάντερ (Μπέργκε) έπρεπε να προλάβουν την πτήση τους, καθώς η επιστροφή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθυστέρησε τέσσερις ώρες», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σόλμπακεν, καθώς η αποστολή ετοιμαζόταν να συνεχίσει τους εορτασμούς με παρέλαση σε ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους του Όσλο.

Norway World Cup team's party bus drives through the crowd in Oslo

Video: VG https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/E5zMroXHoR — Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026

protothema.gr