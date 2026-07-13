Το Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΒ) κατέχει τη διαπίστευση ERASMUS+ KA121-SCH, για την περίοδο 2023-2027, η οποία αφορά σε κινητικότητες προσωπικού και μαθητών/τριών.

Η σχολική χρονιά 2025-2026 αποτέλεσε την τρίτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος στο σχολείο μας. Κατά τη διάρκειά της, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις κινητικότητες με τη συμμετοχή 21 συνολικά μαθητών/τριών σε Σλοβακία, Γερμανία, Ισπανία και Λετονία. Επιπλέον, η διευθύντρια του σχολείου συμμετείχε σε κινητικότητα Job Shadowing στην Αυστρία και δύο εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε σεμινάρια σε Ιταλία και Ιρλανδία. Δύο ακόμη εκπαιδευτικοί μας θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Επίσης, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο φιλοξενήθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία – εταίρους μας (Σλοβακία, Ισπανία και Λετονία). Δυστυχώς, η επίσκεψη του σχολείου της Γερμανίας ακυρώθηκε λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ομαδική κινητικότητα μαθητών στη Σλοβακία, 10-17 Νοεμβρίου 2025

Η πρώτη κινητικότητα του σχολείου μας, για τη σχολική χρονιά 2025-2026 πραγματοποιήθηκε από τις10 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου στο χωριό Rakovec nad Ondavou της Σλοβακίας, όπου έξι μαθητές/τριές μας, με τη συνοδεία τριών μελών του προσωπικού, φιλοξενήθηκαν από οικογένειες μαθητών του σχολείου. Το καθημερινό πρόγραμμα περιλάμβανε επίσκεψη στο σχολείο για παρατήρηση μαθημάτων και ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα της Σλοβακίας. Τα παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα, συμμετείχαν σε εργαστήρια LEGO και περιβαλλοντικής αγωγής, ενώ είχαν την ευκαιρία να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια με τα παιδιά της Σλοβακίας, κάτι που βοήθησε στην κοινωνικοποίηση και στη συνεργασία όλων των παιδιών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες γνώρισαν διάφορα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα της περιοχής.

Εκτός από την επίσκεψη στη σχολική μονάδα, το πρόγραμμα περιλάμβανε και διάφορες επισκέψεις και εκδρομές, ξενάγηση στο χωριό και στις εκκλησίες του, περιήγηση σε μαγευτικά κάστρα και επίσκεψη στο Kosice, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας. Στην πόλη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, ανάμεσα σε άλλα, και στο Μουσείο Επιστήμης, στο οποίο τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πειράματα και να αλληλεπιδράσουν με τα εκθέματα. Ακόμη, παιδιά και εκπαιδευτικοί απόλαυσαν ψυχαγωγία στο Thermalpark Šírava, ενώ συμμετείχαν σε πεζοπορία στο βουνό, σε ένα όμορφο χειμερινό θέρετρο της Σλοβακίας στην περιοχή Levoča & & Štrbské Pleso. Όλες οι δραστηριότητες ήταν πολύ καλά οργανωμένες και εντυπωσίασαν την αποστολή μας.

Ομαδική κινητικότητα μαθητών στη Γερμανία, 1-5 Δεκεμβρίου 2025

Η πρώτη βδομάδα του Δεκέμβρη βρήκε έξι μαθητές/τριες και δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στην πόλη Erfurt, πρωτεύουσα του κρατιδίου της Θουριγγίας της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν πλούσιο σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Το σχολείο είχε ορίσει τη συγκεκριμένη περίοδο ως Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και υποδέχτηκε τις αποστολές από την Κύπρο, την Κρήτη, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία και την Ιταλία με τραγούδια και χορούς από τα παιδιά του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορα μαθήματα σε τάξεις του σχολείου, το οποίο λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν υπάρχουν οι συνηθισμένες τάξεις με βάση την ηλικία των παιδιών. Οι μαθητές (6-10 ετών) είναι χωρισμένοι σε 8 μικτές ομάδες (Learning Houses) που έχουν ονόματα ζώων, ενώ η κάθε ομάδα διαιρείται σε 2 υποομάδες (Α-Β και Γ-Δ τάξη). Το κάθε Learning House έχει στη διάθεσή του τρεις αίθουσες που συνδέονται μεταξύ τους. Στα περισσότερα μαθήματα λειτουργούν ξεχωριστά, όμως έχουν και αρκετές κοινές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, το σχολείο οργάνωσε αρκετές δραστηριότητες για τα παιδιά. Οι μαθητές δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κατασκευές, έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα μπισκότα στον χώρο της εντυπωσιακής χριστουγεννιάτικης αγοράς της πόλης, γυμνάστηκαν στο αθλητικό κέντρο της περιοχής, ασχολήθηκαν με αναρρίχηση και επισκέφτηκαν ένα από το ωραιότερα πάρκα της Γερμανίας, το EgaPark, στο οποίο είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα της ερήμου και του τροπικού δάσους καθώς και να περπατήσουν και να παίξουν στους χώρους του πάρκου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης διακόσμηση τσαντούλας, την οποία τα παιδιά πήραν ως ενθύμιο καθώς και ζωγραφική σε ξύλα που θα χρησιμοποιηθούν από το σχολείο για κατασκευή φράκτη σε χώρο του σχολείου για να θυμίζει τις ευρωπαϊκές τους συνεργασίες.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, ξεχώρισε η διοργάνωση Silent Disco Night στην περιοχή Petersberg όπου παιδιά, εκπαιδευτικοί και οικογένειες εφοδιασμένοι με ακουστικά, απόλαυσαν χορό και διασκέδαση με θέα την υπέροχη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης.

Ομαδική κινητικότητα μαθητών στην Ισπανία, 23-27 Μαρτίου 2026

Την εβδομάδα 23-27 Μαρτίου 2026 πέντε παιδιά, τρεις εκπαιδευτικοί και μία συνοδός από το σχολείο μας φιλοξενήθηκαν στο σχολείο José Rodriguez Cruz, που βρίσκεται στην πόλη Villafranca de los Barros της επαρχίας Extemadura της Ισπανίας.

Η αποστολή μας έτυχε θερμής υποδοχής από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε η ενέργεια των Ισπανών να προετοιμάσουν και να χορέψουν ελληνικούς χορούς και να ψάλλουν τον εθνικό μας ύμνο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν πολύ πλούσιο σε δραστηριότητες. Εκπαιδευτικοί και μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα παρακολουθώντας μαθήματα, να ασχοληθούν με ρομποτική και προγραμματισμό και να συνεργαστούν με παιδιά της ηλικίας τους παίζοντας Datchball στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης και επίσκεψη στη σημαντικότερη εκκλησία της πόλης, την Iglesia de Nuestra Señora del Valle. Ξεχωριστή ήταν η επίσκεψη στο Μουσείο MUVI, το οποίο στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο του 18ου αιώνα, στο κέντρο της πόλης και παρουσιάζει την ιστορία της περιοχής από την προϊστορική εποχή μέχρι και σήμερα. Επίσης, οι επισκέψεις σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, σε εργοστάσιο παραγωγής ελαιόλαδου και σε οινοποιείο, έδωσαν την ευκαιρία στην αποστολή μας να γνωρίσει καλύτερα την περιοχή, η οποία είναι κατάμεστη από ελαιώνες και αμπελώνες.

Οι ξεναγήσεις στις πόλεις Merida και Badajoz, προσέφεραν μια πιο σφαιρική άποψη για την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. Η Merida χαρακτηρίζεται ως «μικρή Ρώμη», αφού τα ρωμαϊκά μνημεία είναι διάσπαρτα παντού στην πόλη. Ιδρύθηκε το 25 π.Χ. από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο και αποτέλεσε σημαντικό διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σήμερα η πόλη εντάσσεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στην Badajoz, πρωτεύουσα της Extremadura, μετά την ξενάγηση και τη γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ένα κέντρο αναρρίχησης για να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους με τα παιδιά από την Ισπανία. Στη συνέχεια, οργανώθηκε πικ νικ στις όχθες του ποταμού Guadiana, όπου, σε ένα όμορφο περιβάλλον ολοκληρώθηκε και αυτή η κινητικότητα του σχολείου μας.

Ομαδική κινητικότητα μαθητών στη Λετονία, 24-29 Απριλίου 2026

Μια νέα εμπειρία με προορισμό τη Λετονία αυτή τη φορά, πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2026 με τη συμμετοχή τεσσάρων παιδιών και δύο εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

Από την πρώτη μέρα, μαθητές και εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν στις τάξεις, παρακολούθησαν μαθήματα και συμμετείχαν ενεργά σε όλο το σχολικό πρόγραμμα. Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και γνωριμίας με το εκπαιδευτικό σύστημα της Λετονίας. Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια προσανατολισμού και με ευχάριστους και βιωματικούς τρόπους, η αποστολή μας, γνώρισε τη Λιεπάγια και θαύμασε τον πολιτισμό και τα αξιοθέατά της. Συμμετείχαν σε δραστηριότητες, επισκέψεις και εκδρομές που τους έδωσαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τη φυσική ομορφιά του τόπου και ταυτόχρονα να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμά τους. Έφτιαξαν παραδοσιακά λετονικά γλυκά, γεύτηκαν τα νόστιμα εδέσματα του τόπου τους και χόρεψαν και διασκέδασαν με τον δικό τους τρόπο. Ταυτόχρονα, μέσα από τις επισκέψεις σε διάφορα μουσεία, γνώρισαν την ιστορία της χώρας, ταξιδεύοντας στο παρελθόν και κατασκεύασαν κοσμήματα με ένα χαρακτηριστικό υλικό της Βαλτικής Θάλασσας, το κεχριμπάρι.

Το ταξίδι αυτό δε χάρισε μόνο εικόνες και αναμνήσεις, αλλά και πολύτιμα εφόδια, όπως τη γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και τρόπους ζωής, την καλλιέργεια της ανεκτικότητας και του σεβασμού προς το διαφορετικό, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων φιλιών που ξεπερνούν σύνορα και αποστάσεις. Μια εμπειρία που θα συνοδεύει όλους τους συμμετέχοντες, παιδιά και εκπαιδευτικούς, και θα τους εμπνέει για το μέλλον.

Σεμινάριο στην Ιταλία, 24-29 Νοεμβρίου 2025

«Ανακαλύπτοντας την Αναγεννησιακή Φλωρεντία!» Ένα υπέροχο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχε μία εκπαιδευτικός από το σχολείο μας, για την Ιστορία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής της Φλωρεντίας κατά την περίοδο της Αναγέννησης, που θεμελίωσε τις μεγαλύτερες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στην Ευρώπη και ρίζωσε αυτό που σήμερα αποκαλούμε «ευρωπαϊκή ταυτότητα», «ευρωπαίος/α πολίτης». Σημαντικοί δημιουργοί από τον Τσιμάμπουε μέχρι τον Μποτιτσέλι, τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι και τον Μικελάντζελο συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Ουμανισμού και στη διαμόρφωση ενός πρωτοποριακού τρόπου σκέψης, που προκαλούσε το status quo της Μεσαιωνικής Ευρώπης και ανέτρεπε το κατεστημένο της.

Μαθαίνοντας για την τέχνη, μαθαίνεις να βλέπεις διαφορετικά, να διερευνάς τις άλλες οπτικές και να θέτεις «κριτικά» ερωτήματα απέναντι στα πράγματα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές για να εκπαιδεύσουν τους μαθητές σε ένα άλλο τρόπο σκέψης, που απαιτεί κριτική ανάλυση, καλλιεργεί τη φαντασία και επομένως τη δημιουργικότητα και την επινόηση, δεξιότητες αναγκαίες για την κοινωνία του 21 ου αιώνα.

Σεμινάριο στην Ιρλανδία, 11-16 Μαΐου 2026

«Resilience and Well-being Strengths for Teachers» είναι ο τίτλος του σεμιναρίου στο οποίο συμμετείχε εκπαιδευτικός του σχολείου μας στο Δουβλίνο. Το σεμινάριο ήταν επικεντρωμένο στην ευεξία, ανθεκτικότητα, συνεργασία, προσωπικές δυνατότητες και πρακτικές των εκπαιδευτικών που μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολείο.

Οι συμμετέχοντες, μέσω της συζήτησης, της ομαδικής εργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών, προσπάθησαν να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σε κάθε χώρα και να γνωρίσουν διαφορετικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Συζητήθηκε η έννοια της επαγγελματικής ευεξίας και πώς επηρεάζεται από τον φόρτο εργασίας, τις σχέσεις στο σχολείο και τις καθημερινές απαιτήσεις. Η συζήτηση έδειξε ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς ατομική αντοχή, αλλά συνδέεται με σχέσεις, ρουτίνες, πλαίσιο και κουλτούρα συνεργασίας. Αναλύθηκαν οι παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναμώνουν την ανθεκτικότητα, όπως η υποστήριξη από συναδέλφους, η αίσθηση σκοπού και η δυνατότητα διαχείρισης της πίεσης και διερευνήθηκε πιο πρακτικά πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσα από μικρές καθημερινές επιλογές. Οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να μετατρέψουν γενικές ιδέες σε συγκεκριμένες πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάθε σχολείο και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ευεξία δεν είναι κάτι αποκομμένο από το επάγγελμα, αλλά βασική προϋπόθεση για ποιοτική διδασκαλία. Εφοδιάστηκαν με ιδέες που μπορούν να μεταφερθούν στην τάξη, στο προσωπικό του σχολείου και στην προσωπική επαγγελματική πρακτική με την εφαρμογή μικρών ρουτίνων που μπορούν να ενταχθούν ρεαλιστικά στην καθημερινότητα.

Σκιώδης εργασία (Job Shadowing) στην Αυστρία, 2-6 Μαρτίου 2026

Την εβδομάδα 2-6 Μαρτίου 2026, η διευθύντρια του σχολείου μας συμμετείχε σε κινητικότητα σκιώδους εργασίας (Job Shadowing) στο σχολείο Priv Gymnasium und Oberstufenrealgymnasium des Schulvereins der Ursulinen Graz που βρίσκεται στο Γκρατς της Αυστρίας.

Το αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί 9 χρόνια, ενώ τα παιδιά φοιτούν στο δημοτικό τέσσερα χρόνια (6-10 ετών). Διδάσκονται κυρίως Γερμανικά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Ξένες Γλώσσες. Από 14 χρονών, τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο γενικό λύκειο, στις τεχνικές σχολές, στην επαγγελματική μάθηση ή το γνωστό ως «dual system», με το οποίο συνδυάζουν ακαδημαϊκή και εργασιακή εμπειρία.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αυστριακού εκπαιδευτικού συστήματος είναι:

– Μεγάλη έμφαση στην πειθαρχία και στην οργάνωση

– Ισχυρή τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

– Πολύ καλή σύνδεση σχολείου – αγοράς εργασίας

– Κύρια Γλώσσα διδασκαλίας τα Γερμανικά

Η συμμετέχουσα είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τη γενική διευθύντρια του σχολείου (Ηγουμένη – Καθολικό Ιδιωτικό Σχολείο), τις διευθύντριες του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού καθώς και με εκπαιδευτικούς που εργάζονται και στις 3 βαθμίδες, ενώ παρακολούθησε μαθήματα και στις 3 βαθμίδες, γεγονός που της επέτρεψε να διαμορφώσει μια πιο σφαιρική εικόνα για το αυστριακό εκπαιδευτικό σύστημα και τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου.

Φιλοξενία ομάδας μαθητών και εκπαιδευτικών από την Ισπανία, τη Λετονία και τη Σλοβακία

Το σχολείο μας οργάνωσε δύο σειρές φιλοξενίας. Την εβδομάδα 20-25 Απριλίου 2026, είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε 11 παιδιά με τους εκπαιδευτικούς-συνοδούς τους από το σχολείο Ceip José Rodríguez Cruz που βρίσκεται στη Villafranca de los Barros της Ισπανίας, ενώ την εβδομάδα 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου φιλοξενήσαμε τις αποστολές της Σλοβακίας (Rakovec nad Ondavou) και της Λετονίας (Liepaja).

Εκτός από την καθιερωμένη τελετή υποδοχής των φιλοξενούμενών μας, το πρόγραμμα περιλάμβανε εργαστήρια ρομποτικής, μαγειρικής, θεατρικής αγωγής, τέχνης, φυσικής αγωγής, επίσκεψη στην Ειδική Μονάδα και παρακολούθηση μαθημάτων.

Επιπλέον, οι φιλοξενούμενοί μας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη Λευκωσία από επαγγελματία ξεναγό που μας παραχωρεί κάθε φορά δωρεάν ο Δήμος Λευκωσίας και να επισκεφτούν την εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλάμβανε εκδρομή στις Πλάτρες και περπάτημα στο υπέροχο μονοπάτι του Μυλλομέρη, καθώς και επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αθαλάσσας, στο οποίο παρακολούθησαν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης επικεντρωμένο στην εξοικείωση των παιδιών με το δάσος και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης, συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ναυταθλήματα» του Υπουργείου Παιδείας, όπου με τη βοήθεια έμπειρων προπονητών, γνώρισαν και εξασκήθηκαν σε διάφορα αθλήματα που συνδέονται με τη θάλασσα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την καταγάλανη θάλασσα του Πρωταρά και να παίξουν στην παραλία ενισχύοντας τη φιλία που δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά. Ξεχωριστή ήταν η μέρα όπου, φιλοξενούμενοι, οικογένειες και εκπαιδευτικοί απόλαυσαν την περιοχή Αγίας Νάπας -Πρωταρά με μίνι κρουαζιέρα και βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα παιδιά μας και τις οικογένειες τους, γιατί χωρίς τη δική τους συνδρομή, δε θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων!

Αυτό είναι και το πνεύμα του προγράμματος #Erasmus, να φέρει κοντά τους λαούς της Ευρώπης, να γνωρίσει ο ένας τον άλλο και να καλλιεργήσει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ανεκτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας στη διεύθυνση https://dim-dasoupoli-kb-lef.schools.ac.cy/index.php?id=erasmus

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.