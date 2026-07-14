Στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο είχε προβλεφθεί να συμμετάσχουν Κούρδοι μαχητές στο σχέδιο ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος, που είχε εκπονήσει η Μοσάντ με «δούρειο ίππο» τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, έδωσε ρεπορτάζ του του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού Channel 13.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Puss in Boots» (Ο Παπουτσωμένος Γάτος), το οποίο στήριζε αρχικά η Ουάσινγκτον, προέβλεπε ότι ισραηλινές επιθέσεις θα έπλητταν θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης κατά μήκος των ιρανοϊρακινών συνόρων, στην περιοχή του ιρανικού Κουρδιστάν.

Στόχος των βομβαρδισμών ήταν να δημιουργηθεί δίοδος, ώστε Κούρδοι μαχητές να εισέλθουν στο ιρανικό έδαφος και να προωθηθούν προς τις κουρδικές πόλεις στα βορειοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Μοσάντ εκτιμούσε ότι χιλιάδες νεαροί Κούρδοι θα ενώνονταν με τις δυνάμεις αυτές, δημιουργώντας ένα μαζικό κίνημα που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την Τεχεράνη. Το επόμενο στάδιο του σχεδίου προέβλεπε ότι εκατομμύρια διαδηλωτές θα κατέβαιναν στους δρόμους, οδηγώντας τελικά στην πτώση του ιρανικού καθεστώτος.

Ο ρόλος – κλειδί του Αχμαντινετζάντ

Το κουρδικό μέτωπο αποτελούσε βασικό πυλώνα του σχεδίου, το οποίο, σύμφωνα πάντα με το Channel 13, προέβλεπε ότι ο πρώην σκληροπυρηνικός πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, θα αναλάμβανε τελικά τον έλεγχο της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι New York Times ανέφεραν σε χθεσινό τους δημοσίευμα, ότι το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει πολυετή προσπάθεια για να προσεγγίσει και να επαναφέρει τον Αχμαντινετζάντ στην εξουσία της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας είχε πραγματοποιηθεί το 2024 συνάντηση του πρώην προέδρου του Ιράν με τον τότε επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, στο περιθώριο ακαδημαϊκού συνεδρίου στην Ουγγαρία.

Τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν

Το ρεπορτάζ αναφέρει ακόμη ότι, με την έναρξη του πολέμου, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στα βορειοδυτικά της χώρας, πλήττοντας αξιωματούχους του καθεστώτος, στρατιωτικές βάσεις, πυραυλικά συστήματα, αστυνομικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, με στόχο να διευκολυνθεί η προέλαση των κουρδικών δυνάμεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Channel 13, διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης, πιέσεις που άσκησε η Τουρκία, αλλά και η επιφυλακτικότητα των ίδιων των Κούρδων οδήγησαν τελικά την Ουάσιγκτον να αποσύρει τη στήριξή της στο σχέδιο, με αποτέλεσμα αυτό να μην προχωρήσει και η υλοποίησή του να μείνει στα χαρτιά.

protothema.gr