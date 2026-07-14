Ο Marc Marquez πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής σεζόν, κυριαρχώντας απόλυτα στο Grand Prix της Γερμανίας και πανηγυρίζοντας τη δέκατη νίκη του στην πίστα του Sachsenring. Ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team ολοκλήρωσε ένα ιδανικό αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, καθώς μετά τη νίκη του στον αγώνα Sprint επικράτησε και στον κυρίως αγώνα, επιβεβαιώνοντας ότι επέστρεψε δυναμικά στη μάχη για τον τίτλο του MotoGP 2026.

Η επιτυχία αυτή ήταν η 102η νίκη της σπουδαίας καριέρας του, ενώ οι 37 βαθμοί που συγκέντρωσε στη Γερμανία τον έφεραν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πλέον απέχει μόλις 18 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Jorge Martin. Η ανατροπή είναι εντυπωσιακή, καθώς αμέσως μετά το Ιταλικό Grand Prix ο Marquez βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Μέσα σε λίγους αγώνες κατάφερε να μειώσει δραστικά τη διαφορά και να μετατρέψει τη διεκδίκηση του τίτλου σε μία υπόθεση τριών αναβατών.

Ξεκινώντας από την pole position, ο Ισπανός έκανε ιδανική εκκίνηση και δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία. Πίσω του ακολουθούσε ο αδελφός του, Alex Marquez, ενώ οι Ai Ogura και Raul Fernandez διατηρούσαν τις επόμενες θέσεις για λογαριασμό της Trackhouse MotoGP Team.

Ο αγώνας όμως εξελίχθηκε σε δοκιμασία επιβίωσης για αρκετούς πρωταγωνιστές. Ο Fabio Di Giannantonio ήταν ο πρώτος που εγκατέλειψε όταν έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του, χάνοντας πολύτιμους βαθμούς. Λίγους γύρους αργότερα, ο Alex Marquez είχε παρόμοια έξοδο ενώ βρισκόταν άνετα στη δεύτερη θέση, αφήνοντας τον Marc Marquez να ανοίξει σημαντική διαφορά από τους διώκτες του.

Ο Marquez δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, ισοφαρίζοντας παράλληλα το ιστορικό ρεκόρ του Giacomo Agostini με δέκα νίκες στη μεγάλη κατηγορία στην ίδια πίστα.

Πίσω του, ο Ai Ogura κατέκτησε τη δεύτερη θέση, πανηγυρίζοντας το τρίτο συνεχόμενο κυριακάτικο βάθρο του. Το αποτέλεσμα αυτό τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης, μόλις 14 βαθμούς πίσω από τον Jorge Martin. Ο Raul Fernandez ολοκλήρωσε τον θρίαμβο της Trackhouse ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην ομάδα δεύτερο συνεχόμενο διπλό βάθρο σε Grand Prix.

Ο Pedro Acosta επέστρεψε δυναμικά μετά την επέμβαση στον καρπό τερματίζοντας τέταρτος, ενώ ο Jorge Martin κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Francesco Bagnaia για μόλις 123 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μετά το Sachsenring, ο Martin παραμένει επικεφαλής του πρωταθλήματος, όμως η διαφορά του από τους Ogura και Marquez έχει μειωθεί αισθητά. Με το Silverstone να ακολουθεί μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η μάχη για τον τίτλο του MotoGP 2026 δείχνει πλέον πιο αμφίρροπη από ποτέ.

Τελική κατάταξη

1 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 40:53.148

2 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +1.996

3 Raul Fernandez Trackhouse MotoGP +5.104

4 Pedro Acosta KTM Factory Racing +7.684

5 Jorge Martin Aprilia Racing +11.372

6 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +11.495

7 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha +17.560

8 Luca Marini Honda HRC Castrol +18.683

9 Enea Bastianini KTM Tech3 +19.140

10 Brad Binder KTM Factory Racing +22.137