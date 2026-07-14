Η μοναδική χώρα με δύο ομάδες στο βάθρο των κορυφαίων ευρωπαϊκών βραβείων – 1η θέση για τη LIVIA, 3η θέση για τη HerShield

Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην ιστορία της κυπριακής νεανικής επιχειρηματικότητας γράφτηκε το βράδυ της 9ης Ιουλίου 2026 στη Ρίγα της Λετονίας.

Η Κύπρος κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης στο GEN-E 2026, το μεγαλύτερο φεστιβάλ νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, με τις δύο ομάδες που εκπροσώπησαν τη χώρα μας να ανεβαίνουν στο ευρωπαϊκό βάθρο.

Η πανεπιστημιακή ομάδα LIVIA κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία “JA Europe Innovation of the Year 2026 – University Level”, αναδεικνυόμενη ως η κορυφαία πανεπιστημιακή καινοτομία της Ευρώπης. Παράλληλα, απέσπασε το ειδικό FedEx Access Award, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στη Ρίγα με δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Την ίδια βραδιά, η μαθητική εταιρεία HerShield, κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία “JA Europe Company of the Year 2026 – Business Track”, ανάμεσα στις καλύτερες μαθητικές επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Κύπρος ήταν η μοναδική χώρα, ανάμεσα σε περισσότερες από 40 συμμετέχουσες χώρες, που εξασφάλισε δύο θέσεις στο βάθρο των κύριων διαγωνιστικών κατηγοριών: μία στο πανεπιστημιακό και μία στο μαθητικό επίπεδο. Με συνολικά τρεις βραβεύσεις, η κυπριακή αποστολή πραγματοποίησε μία ιστορική εμφάνιση, τοποθετώντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Η LIVIA, ανέπτυξε μια έξυπνη αγροτεχνολογική πλατφόρμα που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα, αυτόνομα drones και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την υποστήριξη των αγροτών και τη βελτιστοποίηση της γεωργικής παραγωγής. Μέσα από την ανάλυση δεδομένων, η πλατφόρμα προσφέρει στους αγρότες χρήσιμες πληροφορίες για την άρδευση, την κατάσταση των καλλιεργειών, τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και τη λήψη πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων αποφάσεων. Η ομάδα αποτελείται από τους Χρίστο Χαραλάμπους, Αριάδνη Πασιουλή και Θεοφάνη Ορφανού.

Η μαθητική εταιρεία HerShield δημιούργησε μια διακριτική και κομψή θήκη σε μορφή lip gloss, η οποία περιλαμβάνει ταινίες ανίχνευσης επιβλαβών ουσιών σε ποτά, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των γυναικών. Συνδυάζοντας την κοινωνική ευαισθησία, τη λειτουργικότητα, τη σύγχρονη αισθητική και τον ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό, η ομάδα κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις κορυφαίες μαθητικές επιχειρήσεις της Ευρώπης και να κατακτήσει την 3η θέση στο “JA Europe Company of the Year 2026”.

Η ομάδα του St. Mary’s School στη Λεμεσό αποτελείται από τους από τους Πασχάλη Αλατζόγλου, Άνδρεα Μαρσελίνα Πελενδρίτη, Ιωάννα Χριστίνα Πέτρου, Εμμέλεια Μαρίνα Μητροφάνους, Δέσποινα Μιχαήλ, Ζωή Μιχαήλ, Έρικα Βασίλη, Μικαέλλα Τράντα και Ηρώ Χριστού, υπό την καθοδήγηση των καθηγήτριων τους Μαρίας Κυθραιώτου και Μαρίας Παπά, και της μέντορα τους Αννίτας Πέτρου.

Το GEN-E 2026, το οποίο διοργανώθηκε από το JA Europe και το JA Latvia στις 7-9 Ιουλίου, συγκέντρωσε στη Ρίγα περισσότερους από 1.000 νέους επιχειρηματίες, εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων, φορείς χάραξης πολιτικής και συνεργάτες από περισσότερες από 40 χώρες. Οι ομάδες που διαγωνίστηκαν στη Ρίγα αναδείχθηκαν μέσα από εθνικούς διαγωνισμούς και από μία ευρωπαϊκή κοινότητα περισσότερων από 400.000 μαθητών, μαθητριών και φοιτητών,φοιτητριών, οι οποίοι συμμετείχαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του Junior Achievement.

Η επιτυχία της LIVIA και της HerShield αποτελεί την κορύφωση μιας πολύμηνης εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής διαδρομής μέσα από τα προγράμματα JA StartUp Programme και JA Company Programme [Μαθητική Επιχείρηση] του Junior Achievement Κύπρου. Μέσα από τα δύο προγράμματα, μαθητές, μαθήτριες και φοιτητές, φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να μετατρέψουν μία ιδέα σε ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση, να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς και μέντορες και να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικότητας, ηγεσίας, ομαδικής εργασίας, επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.

Η σημαντική αυτή επιτυχία αποτελεί καρπό της συλλογικής δουλειάς ενός οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, το οποίο ανθίζει. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά η Πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η επιχειρηματική κοινότητα. Η διάκριση αυτή ανήκει σε όλους όσους επενδύουν σταθερά στη νέα γενιά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να καινοτομούν και να διακρίνονται διεθνώς.

Ο Junior Achievement Κύπρου εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς τους συνεργάτες των προγραμμάτων JA Company Programme – Μαθητική Επιχείρηση και JA StartUp Programme, οι οποίοι επενδύουν έμπρακτα στη νέα γενιά και συμβάλλουν στη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών με πραγματικό αντίκτυπο:

PwC Κύπρου, Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, MetLife Κύπρου, Coffee Island, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Coca-Cola HBC Κύπρου, Amdocs Cyprus, Karaiskakio Foundation, National Commision for Unesco, Lidl Cyprus, ExxonMobil in Cyprus, British High Commision, EIT Health, Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου και στον Θεσμικό Συνεργάτη: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης σε όλους τους συνεργάτες και υποστηρικτές του Junior Achievement Κύπρου, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους εκπαιδευτικούς, στους ακαδημαϊκούς, στους μέντορες, στους εθελοντές, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, καθώς και στις οικογένειες των συμμετεχόντων, που στηρίζουν σταθερά τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων της Κύπρου.

Σχετικά με τον Junior Achievement Κύπρου

Ο Junior Achievement Κύπρου είναι μέλος του Junior Achievement Worldwide, του μεγαλύτερου παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που είναι αφιερωμένος στην προετοιμασία των νέων για το μέλλον μέσα από βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας, χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και ετοιμότητας για την αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jacyprus.org ή επικοινωνήστε στο info@jacyprus.org