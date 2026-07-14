Σε διασυνοριακό κύκλωμα απάτης στον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημιά τουλάχιστον €46,9 εκατ., φέρονται να εμπλέκονται εταιρείες που συστάθηκαν στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την Τσεχία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις στην Αττική και την Καστοριά.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι η υπόθεση, η οποία διερευνάται εδώ και περίπου έναν χρόνο, εκτείνεται και στην Κύπρο, καθώς κυπριακές εταιρείες φέρονται να συμμετείχαν στο ίδιο δίκτυο διασυνοριακών συναλλαγών.

Το δίκτυο των «εξαφανισμένων εμπόρων»

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, την περίοδο 2021-2025 οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αλυσίδα εταιρειών που λειτουργούσαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι», με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.

Μέσω του μηχανισμού της λεγόμενης απάτης «καρουζέλ», ηλεκτρονικά προϊόντα διακινούνταν στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να καταβάλλεται ο αναλογών φόρος.

Σε άλλες περιπτώσεις, φέρεται να ζητούνταν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ, παρότι ο φόρος δεν είχε προηγουμένως καταβληθεί.

Η EPPO εκτιμά ότι η φερόμενη απάτη προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον €46,9 εκατ. στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι επιπλέον ΦΠΑ ύψους €24,2 εκατ. είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα.

Έρευνες σε εταιρείες και κατοικίες

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε γραφεία εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.

Την ποινική έρευνα διενεργεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός εγγράφων, λογιστικά βιβλία και ψηφιακά πειστήρια.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης μετρητά ύψους €99.000 και κατέσχεσαν τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου €900.000, καθώς και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου €4,5 εκατ.

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Ο εντοπισμός τους κατέστη εφικτός έπειτα από εξειδικευμένη ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση και στοχευμένες έρευνες, παρά τα σύνθετα τεχνικά εμπόδια που είχαν χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψή τους.

Η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές των εμπλεκόμενων κρατών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

ΚΥΠΕ