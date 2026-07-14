Απομειώσεις ύψους 1 δισ. δολαρίων αναμένει να καταγράψει η BP κατά το δεύτερο τρίμηνο, σε σχέση με δραστηριότητες στον τομέα του φυσικού αερίου και της ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Η εξέλιξη έρχεται καθώς ο βρετανικός ενεργειακός όμιλος επαναπροσανατολίζει τη στρατηγική του προς την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιορίζοντας την έμφαση που είχε δοθεί τα προηγούμενα χρόνια σε έργα ενεργειακής μετάβασης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας για την πορεία των δραστηριοτήτων της, οι σχετικές επιβαρύνσεις δεν θα περιληφθούν στα υποκείμενα κέρδη με βάση το κόστος αντικατάστασης.

Η νέα απομείωση ακολουθεί επιβαρύνσεις έως και 5 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει νωρίτερα φέτος η BP και οι οποίες συνδέονταν με επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση.

Η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, επιχειρεί να ενισχύσει εκ νέου τις παραδοσιακές δραστηριότητές της, έπειτα από πολυετή επενδυτική στροφή προς έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.