Viral έγινε μια 24χρονη Ρωσίδα στα social media, καθώς πολλοί χρήστες εντόπισαν την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Η ίδια παραδέχθηκε ότι στην αρχή δυσκολεύτηκε με τις συγκρίσεις, ωστόσο πλέον βλέπει θετικά τη δημοσιότητα που προέκυψε.

Η Αναστασία Κοστρομίτινα, μοντέλο από τη Μόσχα, τράβηξε την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών όταν εμφανίστηκε σε βίντεο που δημιούργησε η 56χρονη μητέρα της και influencer, Μαρίγια, μιμούμενη κινήσεις, πόζες και εκφράσεις του Νορβηγού επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι.

🇳🇴🇷🇺 | Una mujer rusa se vuelve viral por su increíble parecido al futbolista noruego Erling Haaland. pic.twitter.com/E6LFSykA7t July 6, 2026

Το βίντεο ξεκινά με τη μητέρα της να γράφει: «Μόνο εγώ το βλέπω ή η κόρη μου μοιάζει με σταρ;», πριν η Αναστασία αρχίσει να αντιγράφει χαρακτηριστικές κινήσεις και εκφράσεις του Χάαλαντ.

Η ίδια αποκάλυψε ότι αρχικά δεν έβλεπε καμία ομοιότητα και μάλιστα η σύγκριση την είχε ενοχλήσει.

«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή δεν καταλάβαινα πώς του μοιάζω. Μετά ένιωσα λίγο πληγωμένη. Αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις με έναν τόσο μεγάλο αθλητή, έστω και μόνο εξωτερικά, είναι κάτι αρκετά καλό. Αποφάσισα λοιπόν να το αξιοποιήσω», είπε.

Το βίντεό της ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια προβολές, κάτι που ούτε η ίδια περίμενε. «Όλο το feed μου ήταν γεμάτο με βίντεο κοριτσιών που έμοιαζαν με εκείνον και σκέφτηκα: “Γιατί να μη φτιάξω κι εγώ ένα;”. Ήλπιζα ότι θα πάρει πολλά likes, αλλά δεν περίμενα ποτέ τέτοια ανταπόκριση», ανέφερε.

Παρόλο που δέχτηκε και κάποια αρνητικά σχόλια, η Αναστασία λέει πως δεν επηρεάζεται: «Μόλις εμφανίστηκαν οι haters, κατάλαβα ότι το βίντεο είχε γίνει πραγματικά viral. Όμως υπάρχουν πολύ περισσότερα θετικά σχόλια. Οι haters δεν με ενοχλούν, απλώς αυξάνουν τους followers μου».

Η 24χρονη, που εργάζεται ως μοντέλο στη Μόσχα και είναι κόρη πρώην στρατιωτικού του Κόκκινου Στρατού, ελπίζει πως η δημοσιότητα θα της ανοίξει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Παρότι παραδέχεται ότι δεν είναι μεγάλη φίλαθλος, παρακολουθεί ποδόσφαιρο με τον σύντροφό της και πλέον στηρίζει τη Νορβηγία, λόγω του Χάαλαντ.

Η μητέρα της μάλιστα δηλώνει ότι η οικογένεια έχει πλέον… προσωπικό ενδιαφέρον για την πορεία του Νορβηγού σταρ: «Φυσικά και θα υποστηρίζουμε τη Νορβηγία και ελπίζουμε ο Έρλινγκ Χάαλαντ να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι πολύ δυνατός παίκτης. Τώρα νιώθουμε ότι είναι ένας από εμάς».

Όσο για το αν θα έκανε κοινή φωτογράφιση με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, η Αναστασία δεν είναι σίγουρη, αλλά λέει ότι «θα χαιρόταν πολύ να βγάλει μια selfie μαζί του».

protothema.gr