Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τους Παραγουανούς.

Οι απαράδεκτες τοποθετήσεις της γερουσιάστριας Σελέστε Αμαρίγια ήταν η αρχή. Η κατάσταση βέβαια έχει εξελιχθεί χειρότερα από ότι θα περίμεναν όλοι.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία.

Φίλαθλοι της Παραγουάης καίνε ένα ομοίωμα, που γράφει το όνομα του Εμπαπέ. Αν μη τι άλλο εικόνα, που προκαλεί προβληματισμό.

Γαλλία και Παραγουάη κοντραρίστηκαν στη φάση των «16» του Μουντιάλ, σε ένα ματς σκληρό, που κρίθηκε με πέναλτι του Γάλλου σούπερ σταρ.

🇫🇷🇵🇾 FLASH | Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.pic.twitter.com/dtrQ8VsuPL July 8, 2026

protothema.gr