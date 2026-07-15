Εσωκομματική διαμάχη; Μάχη επικράτησης; Το δεδομένο είναι ότι τα εμφύλια μέτωπα στην Δεξιά δεν είναι ένα άλλα αρκετά. Πινδάρου και Προεδρικό βρίσκονται πλέον σε ανοικτή σύγκρουση και επί καθημερινής πλέον βάσης. Μια η Ραουνά, μια η συζήτηση περί προσέγγισης συναγερμικών για υπουργοποίση προκαλούν εντάσεις τις οποίες όμως, ούτως ή άλλως επιδιώκουν οι δύο πλευρές μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.

Στην Πινδάρου όμως έχουν και τα εσωκομματικά μέτωπα, πέραν της κόντρας με το Προεδρικό. Η Αννίτα διορίζει συμβούλους και στήνει ομάδα. Ο Αβέρωφ με τις εξελίξεις στο Κυπριακό που ως θέμα αρχίζει πλέον να παίζει ψηλά στη δημόσια σφαίρα, βρήκε γήπεδο για να κάνει παιχνίδι με δύο συνεχόμενες παρεμβάσεις του. Μια την Δευτέρα, χαιρετίζοντας τον διορισμό του αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό και μία χθες, παραπέμποντας σε αναφορά του το 2024 με την οποία προέβλεπε τις σημερινές εξελίξεις στο Κυπριακό.

Ο Παμπορίδης από την άλλη, βέβαια δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω και οι κινήσεις και δηλώσεις που γίνονται από τους άλλους δύο, τυγχάνουν από μέρους του και απάντησης. Άλλωστε ο ίδιος το ανακοίνωσε και επίσημα πώς θα είναι εξ εκείνων που θα διεκδικήσουν το χρίσμα για να είναι υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές και θέλει σιγά – σιγά να τραβήξει και επίσημα στην αρένα και τους άλλους δύο.

«Θα συμφωνήσω πλήρως με τον Αβέρωφ (ή έστω τις “πηγές προσκείμενες…” σε αυτόν). Ο Συναγερμός ιδρύθηκε για να λύσει το Κυπριακό και πάντα το Κυπριακό θα προέχει έναντι κάθε άλλου ζητήματος, πολλώ δε μάλλον έναντι των προσωπικών ατζεντών κάθε πολιτικού προσώπου», έγραψε στην ανάρτηση του στο «Χ» ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, απαντώντας ουσιαστικά σε δημοσίευμα χθες της ιστοσελίδας REPORTER το οποίο έκανε αναφορά σε πηγές προσκείμενες στον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, οι πηγές προσκείμενες στον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ ασκούσαν κριτική σε όσους στο κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη ασχολούνται με τις προεδρικές εκλογές ενώ υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό.

Η ανάρτηση όμως του Γιώργου Παμπορίδη είχε και δεύτερο σκέλος που έπιανε την Αννίτα Δημητρίου και τις κινήσεις στις οποίες προβαίνει εσωκομματικά με τον διορισμό διαφόρων συμβούλων. Στους διαδρόμους της Πινδάρου είναι κοινό μυστικό πώς… στήνεται το στρατηγείο ενόψει της εσωκομματικής, σε πρώτο στάδιο αναμέτρησης και εν συνεχεία της κάλπης των προεδρικών εκλογών.

«Κι αυτό περιλαμβάνει τους πάντες. Και όσους μαζεύουν γύρω τους συμβούλους και επιτελείς τάσσοντας υπουργικούς θώκους. Και όσους στήνουν εκλογικά επιτελεία και δεξιώνονται ολημερίς κομματικά στελέχη. Η Κύπρος είναι μικρή για να κρυβόμαστε…», έγραψε ο Γιώργος Παμπορίδης. Με μπηχτή για τα ταξίματα της Αννίτας Δημητρίου, αλλά και για τραπεζώματα του Αβέρωφ σε κομματικά στελέχη.

«Στο Κυπριακό πάντως θα κριθούμε όλοι, με πρώτη την ίδια την Κυβέρνηση.

Εύχομαι πως κανένας δεν θα βρεθεί να παίξει με το Κυπριακό για να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς του τακτικισμούς. Όποιος το επιχειρήσει θα έχει βαρύτατες ευθύνες και εμένα τουλάχιστον θα με έχει απέναντι όποιος και αν είναι», κατέληγε στην ανάρτηση του ο Γιώργος Παμπορίδης.

Οι παρεμβάσεις για στεγαστικό και ενέργεια

Χθες ο ΔΗΣΥ άνοιξε τη… δημόσια συζήτηση με ανακοίνωση που αφορούσε προτάσεις για την στεγαστική πολιτική, από την μια, αλλά και για την ενέργεια από την άλλη. Ανακοινώσεις οι οποίες βέβαια πέρασαν από την μέγγενη της κριτικής στη δημόσια σφαίρα συζήτηση για όσα προτείνονται ως λύσεις, αλλά πολλά εξ αυτών τυγχάνουν ήδη εφαρμογής, όπως το θέμα των πολεοδομικών κινήτρων για νέες αναπτύξεις και τα στοχευμένα στεγαστικά προγράμματα.

Το μέτωπο Πινδάρου – Προεδρικού ήταν θέμα χρόνου να ανοίξει και οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε μετωπική σύγκρουση. Ήδη, το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς προεδρικών εκλογών και τα δύο στρατόπεδα ετοιμάζουν την στρατηγική τους. Το θέμα της παράτασης Ραουνά και η καταψήφιση του αιτήματος της Κυβέρνησης από μέρους του ΔΗΣΥ, ήταν μια πρώτη ισχυρή ένδειξη για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Από την μια η Πινδάρου θα ασκεί πίεση στο Προεδρικό μέσω Βουλής αλλά και ανάδειξης αστοχιών από πλευράς Κυβέρνησης, από την άλλη ο Λόφος θα επιδιώκει να ενισχύσει αφενός το έρεισμα του στο συναγερμικό ακροατήριο και να επιχειρεί να περάσει το αφήγημα της ταύτισης του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ.