Εξέλιξη που σημειώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα στην Ελλάδα κρίνεται ως συμβατή με την κυπριακή έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Μάρτιο και αφορά επιχειρηματίες του κλάδου των παρακολουθήσεων και τις σχέσεις τους με αξιωματούχους της κυπριακής Πολιτείας.

Ο γνωστός σε όλους Ταλ Ντίλιαν από την υπόθεση που επικράτησε με την επωνυμία «μαύρο βαν», κατέθεσε αγωγή σε βάρος ενός εκ των θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, προβάλλοντας τη θέση ότι πώλησε στην Ελληνική Κυβέρνηση το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Ο Ντίλιαν που χρησιμοποίησε ως βάση την Κύπρο πριν επεκτείνει δραστηριότητες στην Ελλάδα, σε επίσημο δικόγραφο προβάλλει τη θέση ότι «πούλησε το Predator στις κρατικές Αρχές στην Ελλάδα, κάτι που από μόνο του είναι απολύτως νόμιμο (…)».

Η αξία της δήλωσης αφορά τις σχέσεις του Ντίλιαν με το ελληνικό κράτος, κάτι που αποδίδεται και από τη δημόσια δήλωση που έκανε ο Ζαχαρίας Κεσσές, ο δικηγόρος των οκτώ επιβεβαιωμένων θυμάτων παρακολουθήσεων (βάσει πρωτόδικης απόφασης στην Ελλάδα για τις υποκλοπές), τα οποία έχουν στραφεί με αγωγή κατά του Ντίλιαν.

Ο κ. Κεσσές, συγκεκριμένα, σε γραπτή αναφορά του σημειώνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση. Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με ιδιαίτερη νομική και αποδεικτική σημασία.

Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις».

Αυτή η γραπτή αναφορά του Ντίλιαν σε δικόγραφο σχετίζεται με μια παράμετρο που αφορά άμεσα και την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και την έρευνά της που είναι σε εξέλιξη. Όπως γράψαμε και πρόσφατα, ο επίτροπος Διαφάνειας και επικεφαλής της Αρχής, Χάρης Πογιατζής, τον περασμένο Μάρτιο, απαντώντας σε ερώτημα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου στη Βουλή, είπε εμμέσως πλην σαφώς πως η υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι υπό διερεύνηση.

Κύκλοι που μίλησαν με τον «Φ» αναφέρουν πως αυτή τη στιγμή η Αρχή κατά της Διαφθοράς βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο της έρευνας, συγκεντρώνοντας στοιχεία, με απώτερο στόχο το διορισμό λειτουργών επιθεώρησης και τη διαμόρφωση των όρων εντολής τους. Σ αυτό το πλαίσιο, όπως υπέδειξε πηγή της εφημερίδας μας, «είναι δεδομένο ότι η Αρχή συγκεντρώνει στοιχεία για τους πρωταγωνιστές του κυπριακού σκανδάλου παρακολουθήσεων, που έχει τους ίδιους πρωταγωνιστές με το αντίστοιχο στην Ελλάδα».

Όπως είναι γνωστό, η Αρχή κατά της Διαφθοράς είναι ταγμένη να διερευνά ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς και ασυμβίβαστου σε βάρος αξιωματούχων. Στην προκειμένη τίθενται υπό το μικροσκόπιο οι σχέσεις κυπριακής Πολιτείας και πολιτειακών ή πολιτικών αξιωματούχων με επιχειρηματίες όπως οι Ντίλιαν και Άβνι που συνδέονται με τον όμιλο Intellexa και το λογισμικό Predator. Κατά συνέπεια και οι όποιες σχετικές εξελίξεις στην Ελλάδα τοποθετούνται στο ίδιο πλαίσιο.

Ενδεικτικό των προεκτάσεων που έχει για την Κύπρο η αναφορά Ντίλιαν περί συναλλαγής του με την Ελληνική Κυβέρνηση, είναι και το χθεσινό σχόλιο της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία έκανε λόγο στην πλατφόρμα «Χ» για «εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη», που χαρακτηρίζει ως «αποκαλυπτική».