Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον δύο νεκροί μετά από φωτιά σε υπό ανακαίνιση κτήριο – Εγκλωβίστηκαν μέσα σε ασανσέρ – Αρκετοί αγνοούμενοι (εικόνες & βίντεο) ΔΙΕΘΝΗ newsroom