ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Η αρχή γίνεται απόψε με το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Παπαγεωργίου «Μνήμη Γλυκείας Πατρίδας», το οποίο φωτίζει μια λιγότερο γνωστή σελίδα της ιστορίας: την εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Κύπρο μετά το 1922. Εστιάζοντας στη δραματική πορεία της οικογένειας Τοσούνογλου από την Αλάγια, το έργο ξετυλίγει τις αναμνήσεις, τα βιώματα και τον τρόπο με τον οποίο οι Μικρασιάτες ρίζωσαν, ενσωματώθηκαν και πλούτισαν την κυπριακή κοινωνία, 22348203
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Τελευταία προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. 8.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets. Επόμενες: 16 & 17/7 Λεμεσός, 20 & 21/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 27 & 28/7 Αμφιθέατρο Δερύνειας, 2 & 3/8 Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λευκωσία, Παιδικό Τμήμα, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου (Πανεπιστημιούπολη), 5μ.μ. Βιωματικό Σεμινάριο για Γονείς με θέμα «Πώς να κρυφτείς απ’ τα παιδιά; Συζητώντας με τα παιδιά για τα δύσκολα της ιστορίας και της ζωής», με εισηγητή τον Καθηγητή Προσχολικής Εκπαίδευσης Νεκτάριο Στελλάκη. Παράλληλα με το εργαστήριο, θα λειτουργεί έκθεση επιλεγμένων παιδικών βιβλίων με θεματικές που αφορούν τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και μεταβάσεων στη ζωή των παιδιών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 hambismuseum.cy
Λεμεσός
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7
- The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7
- 125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
Λάρνακα
- St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
Πάφος
- Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8
- Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Moana (σκηνοθεσία Thomas Kail με τους Catherine Lega’aia, Dwayne Johnson, Ron Clements), Tuner (σκηνοθεσία Daniel Roher με τους Leo Woodall, Dustin Hoffman, Alisen Richmond-Peck), Evil Dead Burn (σκηνοθεσία Sebastien Vanicek με τους Souherila Yasoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.