ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο δημοφιλείς και εμπορικά επιτυχημένους Έλληνες ερμηνευτές της τελευταίας δεκαετίας, επιστρέφει στην Κύπρο στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη». Εισιτήρια: Ticketmaster Cyprus και ACS Courier. Επόμενη: 13/7

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου 7.30μ.μ. Η συναυλία «Together» παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της χορωδίας «Μικροί Εθελοντές» του Δήμου Στροβόλου «Τραγουδώ για έναν Σκοπό» και των εφήβων και ενήλικων μαθητών της σχολής Music Moments Studio.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Πάνω Σκηνή. Το Φεστιβάλ Σατιρικού Θεάτρου 2026 συνεχίζεται με το έργο «Paraphernalia». Δύο άνθρωποι αναζητούν νόημα σε έναν κόσμο όπου όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί. Καθώς οργανώνουν την πιο σημαντική αποστολή που έγινε ποτέ στον κόσμο, η μεταξύ τους σχέση και επικοινωνία διαγράφονται με ξεχωριστό τρόπο. Ηθοποιοί: Μυρτώ Κουγιάλη, Ανδρέας Πατσιάς. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και στο ταμείο του θεάτρου πριν από κάθε παράσταση.

Λευκωσία, Studio Δημοτικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Ένα ολοκαίνουργιο θεατρικό έργο της Λένας Κιτσοπούλου, γραμμένο ειδικά για το Θέατρο Δέντρο, κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Studio του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Οι «Βλαβερές συνέπειες του καπνού», σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, αντλούν την αφετηρία τους από το ομώνυμο μονόπρακτο του Άντον Τσέχωφ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets 99520835 Επόμενες παραστάσεις: 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 και 26 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Παλιό Ξυδάδικο, Δευτέρα 27 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 120’ (με διάλειμμα).

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95950857). Ομαδική έκθεση χειροποίητης δημιουργίας με τίτλο «ΤΡΕΙΣ», με έργα των Ανθούλας Πολυβίου, Έλλης Ξείππα και Νίκης Στυλιανού. Μέχρι 12/7

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Moana (σκηνοθεσία Thomas Kail με τους Catherine Lega’aia, Dwayne Johnson, Ron Clements), Tuner (σκηνοθεσία Daniel Roher με τους Leo Woodall, Dustin Hoffman, Alisen Richmond-Peck), Evil Dead Burn (σκηνοθεσία Sebastien Vanicek με τους Souherila Yasoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com