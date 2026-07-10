ΘΕΑΤΡΟ

ΜΠΑΛΕΤΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου 8μ.μ. Η Σχολή Μίτλεττον γιορτάζει 60 χρόνια αδιάλειπτης δημιουργικής πορείας και προσφοράς στον χώρο του χορού, με την εντυπωσιακή επετειακή παράσταση«Animusea», που υπόσχεται να μαγέψει το κοινό. Οι μαθητές και οι μαθήριες της σχολής ζωντανεύουν εμβληματικές εικόνες και συναισθήματα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι φαντασίας, αισθητικής και έμπνευσης. ticketmaster.cy

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πάφος, Θερινό Αττικόν, 10 Ιουλίου-14 Αυγούστου, 9μ.μ. Το Κέντρο Τεχνών Κίμωνος ανανεώνει το καλοκαιρινό του ραντεβού με τους φίλους του κινηματογράφου, παρουσιάζοντας από σήμερα για ακόμη μία χρονιά το Garden Screenings, μια σειρά υπαίθριων προβολών. Σήμερα προβάλλεται η ταινία The Grand Budapest Hotel (Γουές Άντερσον / Ρόμπερτ Γίομαν). Εισιτήρια μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος

Λεμεσός, Θεατράκι Μόλου, 8.30μ.μ. Τρεις μήνες πριν από την έναρξη της 16ης διοργάνωσής του το φθινόπωρο, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC) δίνει και φέτος το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό της Λεμεσού, παρουσιάζοντας μια βραδιά με πέντε ξεχωριστές ταινίες από την περσινή επίσημη επιλογή του. Είσοδος ελεύθερη. Οι προβολές δεν είναι κατάλληλες για άτομα κάτω των 18 ετών.

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, 6–10 Ιουλίου, 8μ.μ. Οι θερινές προβολές Sommerkino ολοκληρώνονται με το πολυβραβευμένο «Afire (Roter Himmel)» του Κρίστιαν Πέτσολντ, μια από τις σημαντικότερες γερμανικές ταινίες των τελευταίων ετών. Με φόντο μια δασική πυρκαγιά στις ακτές της Βαλτικής, τέσσερις νέοι έρχονται αντιμέτωποι με τις σχέσεις τους, τις επιθυμίες και τις ανασφάλειές τους, σε μια αλληγορία για την κλιματική κρίση και τη σύγχρονη ανθρώπινη συνθήκη. 22674606. Είσοδος ελεύθερη.

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Εγκώμιο Black Box Theatre, 8.30μ.μ. Τη δουλειά της για τη φετινή χρονιά παρουσιάζει η Νεανική Ομάδα Dance Lab 14 Άνω, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σύγχρονο χορό. Στη φετινή παράσταση συμμετέχει ο διακεκριμένος χορογράφος Άλεξ Κρος, ο οποίος φιλοξενείται στην Κύπρο στο πλαίσιο του προγράμματος Dance Artists in Residency και δημιουργεί μια νέα χορογραφία για τη νεανική ομάδα του Dance Lab. Στη φετινή παραγωγή συμμετέχουν οι: Έλλη Λάμπρου, Δανάη Παναγιώτου, Σοφία Χέντερσον, Σταυριανή Αντωνίου, Αυγή Στυλιανού, Καλομοίρα Χατζηλοΐζου, Θεοδώρα Καχριμάνη και Κωνσταντίνα Ευθυβούλου. Κρατήσεις: 99698691 και στην είσοδο του θεάτρου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τσέρι, Πλατεία Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας 8.30μ.μ. Ο Δήμος Λακατάμειας, διοργανώνει μουσική παράσταση με τον Γιάννη Κρητικό και την Έλενα Ανδρέου οι οποίοι θα ερμηνεύσουν αγαπημένα κρητικά, κυπριακά, νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια. Είσοδος ελεύθερη.

ΔΡΑΣΗ ΠΟΙΗΣΗΣ

Λευκωσία, Kartzin SEA Lab x Visual Voices: Αισχύλου 83, 7.30μ.μ. Ζωντανή επιτελεστική δράση ποίησης με τίτλο «Παραλήρημα» από τη Ροζ. Η Ροζ, σε έναν παραληρηματικό ειρμό σκέψης, εξετάζει την έννοια της ελευθερίας σε σχέση με την αλληλένδετη επιτακτικότητα της αναπηρίας και κουήρ ζωής. Η Ροζ, σε έναν παραληρηματικό ειρμό σκέψης, εξετάζει την έννοια της ελευθερίας σε σχέση με την αλληλένδετη επιτακτικότητα της αναπηρίας και κουήρ ζωής.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πύλη Αμμοχώστου. Οι Fuse, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κυπριακά ροκ συγκροτήματα, δίνουν τον τόνο της τελευταίας ημέρας του 38oυ Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, πριν από την εμφάνιση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο με ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια της ελληνικής ροκ. Οι πύλες ανοίγουν στις 7μ.μ. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στα Γραφεία της ΕΔΟΝ ανά επαρχία, διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς Παγκύπρια.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ταμασός, Πολιτιστική Σκηνή Μητρόπολης Ταμασού, 8.30μ.μ. Με εντυπωσιακές ακροβατικές κινήσεις, μουσική που αγγίζει την ψυχή και μια αισθητική που συνδυάζει την παιδική αθωότητα με την καλλιτεχνική αρτιότητα, η παράσταση «Ιπτάμενα Παιδιά της Δανίας» με 35 άτομα στη σκηνή καθηλώνει μικρούς και μεγάλους.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). (22 466426.) Έκθεση με τίτλο «Take your broken heart and make it into art». Συντελεστές: Rebirth Artists: Μαρία Χριστοφόρου, Nικολέττα Χριστοφόρου, Καλλιόπη Κοσματοπούλου και Αντρέι Κρουπά. Μέχρι 11/7

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95950857). Ομαδική έκθεση χειροποίητης δημιουργίας με τίτλο «ΤΡΕΙΣ», με έργα των Ανθούλας Πολυβίου, Έλλης Ξείππα και Νίκης Στυλιανού. Μέχρι 12/7

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Moana (σκηνοθεσία Thomas Kail με τους Catherine Lega’aia, Dwayne Johnson, Ron Clements), Tuner (σκηνοθεσία Daniel Roher με τους Leo Woodall, Dustin Hoffman, Alisen Richmond-Peck), Evil Dead Burn (σκηνοθεσία Sebastien Vanicek με τους Souherila Yasoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 10, 11, 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com