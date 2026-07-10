Ασταμάτητη Γαλλία φορτσάρει για το τρίτο κύπελλο! Παρά το χαμένο πέναλτι του Εμπαπέ στο πρώτο μέρος, ο αρχηγός ξεκλείδωσε, Μπόνο και Μαρόκο, ο Ντεμπελέ έβαλε το κερασάκι και με το 2-0 έστειλαν τους τρικολόρ στους 4!

Με αυτούς μπορεί το τρίτο η Γαλλία! Οι «τρικολόρ» δεν κινδύνευσαν από το συμπαγές Μαρόκο, ο Μπόνο αντιστεκόταν σθεναρά, βγάζοντας και το πέναλτι του Εμπαπέ στο πρώτο μέρος, αλλά η ομάδα του Ντεσάν δεν μάσησε! Με ένα γκολ-ποίημα του αρχηγού της στο 60′ και άλλο ένα από τον Ντεμπελέ, έξι λεπτά αργότερα επικράτησαν 2-0 των Αφρικανών και περιμένουν αντίπαλο στην τετράδα του Μουντιάλ!

Αδιανόητος ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα οκτώ γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζοντας το ανεπανάληπτο μπρα ντε φερ με τον Λιονέλ Μέσι. Αντικαταστάθηκε στο 77′ από τον Ματετά ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και ο Ντεσάν, έσπευσε να τον προφυλάξει!

Τελείωσε το ταξίδι του εξαιρετικού Μαρόκου, με τον Ουναΐ να έχει ουσιαστικά τη μοναδική ευκαιρία για την ομάδα του στο ματς, όταν με ένα μακρινό σουτ απείλησε, αλλά ο Μενιάν απέκρουσε.

Ισπανία ή Βέλγιο περιμένει στα ημιτελικά η Γαλλία η οποία θα διεκδικήσει την τρίτη της παρουσία σε τελικό στις τρεις τελευταίες διοργανώσεις, θέλοντας αυτή τη φορά να φτάσει ως το τέλος του δρόμου.

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