Την “πραγματικά αδικαιολόγητη καθυστέρηση” στην καταχώριση ποινικής υπόθεσης εναντίον των ατόμων που έτρεχαν μπροστά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας με τσεκούρια και άλλα επιθετικά όργανα προκαλώντας ζημιά σε περιουσία και βαριά σωματική βλάβη σε άτομο που ήταν ήδη στο έδαφος καταγγέλλει με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Κληρίδης.

Όπως αναφέρει, παρά του ότι έχουν παρέλθει έξι μήνες από την ημέρα των επεισοδίων και “παρά του ότι η Αστυνομία γνωρίζει ποιοι είναι αφού έλαβε καταθέσεις από αυτούς και καταχώρισε άμεσα ποινική υπόθεση εναντίων του ατόμου που δέχτηκε την επίθεση και ήταν και το μοναδικό άτομο που υπέστη βαριά σωματική βλάβη και θύμα από τα εν λόγω περιστατικά, δεν παρέχεται καμία εξήγηση που να δικαιολογεί αυτή την καθυστέρηση”, αναφέρει.

ΚΥΠΕ