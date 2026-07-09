Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην Ξυλοφάγου από χθες το βράδυ όταν ομάδες αλλοδαπών συνεπλάκησαν άγρια μεταξύ τους στο κέντρο της κοινότητας. Έρευνες στη σκηνή διενεργεί το ΤΑΕ Αμμοχώστου, που προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους δράστες οι οποίοι εγκατέλειψαν άρον-άρον τη σκηνή, αφήνοντας ωστόσο πολλά τεκμήρια, ανάμεσα τους κι ένα αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, επιχείρησε να παρασύρει με αυτό ομάδα αλλοδαπών.

«Αυτά τα επεισόδια πρέπει να προβληματίσουν τους πάντες. Εμείς είμαστε μια φιλήσυχη κοινότητα και φιλόξενη, δεν δώσαμε δικαίωμα σε κανένα να δημιουργεί προβλήματα στην κοινότητα μας και να επεμβαίνει στην ιδιωτικότητα του κάθε κατοίκου», ανέφερε στο philenews ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, ο οποίος σημείωσε πως έσπευσε επί τόπου στις 10:30 χθες το βράδυ. «Όταν πήγα στον χώρο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, διότι όπως κάθονταν στον δρόμο, είδαν αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα να κατευθύνεται σε ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Εκεί ενημερώθηκα πως το πρόβλημα προέκυψε λόγω οικονομικών διαφορών που έχουν μεταξύ τους ομάδες από τη Συρία. Η μία ομάδα πήγε να τα βάλει με μια άλλη ομάδα με σιδερολοστούς, ξύλα και αιχμηρά αντικείμενα. Οι περισσότεροι μένουν στην κοινότητα μας. Κάποιοι οδηγήσαν το αυτοκίνητο σε ομάδα από ατόμων τη Συρία», σημείωσε ο κ. Ιουλιανός.

Εξέφρασε δε την εκτίμηση πως αυτό συνέβη «από το γεγονός πως δεν υπάρχει στρατηγική απασχόλησης των ξένων εργατών», σημειώνοντας πως επικαλείται την ιδιότητά του ως πρώην συνδικαλιστής. Πρόσθεσε, επίσης, πως δίδεται «το δικαίωμα στον κάθε επιτήδειο να έχει επ’ ονόματι του εργάτες και να τους “υπενοικιάζει” αλλού. Αυτό πρέπει να προβληματίσει το κράτος και να δώσει τέλος σε αυτό το σκλαβοπάζαρο. Εγώ έτσι το ονομάζω. Γίνεται να πληρώνεται κάποιος για εργάτες που παραχωρεί αλλού και να εκμεταλλεύεται αυτούς τους ανθρώπους δίνοντάς τους πιο μικρά μεροκάματα; Να τα αποτελέσματα ποια είναι».

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είπε ο κ. Ιουλιανός, οι εργοδότες είναι από τρίτη χώρα, πιθανόν από τη Συρία και υπεκμισθώνουν εργάτες για οικοδομικές εργασίες. «Γνωρίζουμε πολύ καλά πως το κυπριακό εργατικό δυναμικό δεν επαρκεί. Υπάρχουν 450.000 εργαζόμενοι και για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία χρειάζονται 650.000, άρα πρέπει να έρθουν ξένοι εργάτες. Κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός και φέρνουν εργάτες και έπειτα τους υπεκμισθώνουν αλλού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Φαίνεται κάποιοι δεν τηρούν τις συμφωνίες που κάνουν και δημιουργούνται αυτές οι ομάδες εναντίον άλλων ομάδων».

Τέλος, κάλεσε την Αστυνομία και το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας να επιληφθούν του θέματος και να λάβουν μέτρα.

Συνελήφθη ένα πρόσωπο

Στο μεταξύ, συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση άντρας ηλικίας 27 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση συμπλοκής στη Ξυλοφάγου.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, γύρω στις 9.40 χθες βράδυ λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ αριθμού ατόμων στην Ξυλοφάγου. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο χωρίς όμως να εντοπιστεί οτιδήποτε, αφού τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν προηγουμένως εγκαταλείψει το σημείο.

Στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του πιο πάνω 27χρονου από τη Συρία, ο οποίος αναμένεται αύριο το πρωί να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του. Για την υπόθεση αναζητούνται και άλλα άτομα.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου σε συνεργασία με το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζουν τις εξετάσεις.