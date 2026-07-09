Σε τροποποίηση των κανονισμών που αφορούν τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά των ναυαγοσωστών στις πισίνες, ώστε να μην απαιτείται αναγνώριση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής. Ουσιαστικά, με τις αλλαγές που ψήφισε η Βουλή επιδιώκεται η εφαρμογή ενός καθεστώτος αδειοδότησης των παρόχων ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ανάλογου με αυτό το οποίο ίσχυε πριν, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για κατάλληλα πιστοποιημένα πρόσωπα κατά την τουριστική περίοδο.

Σκοπός των κανονισμών που ψήφισε η Βουλή, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών, ώστε να μην απαιτείται αναγνώριση ή/και πιστοποίηση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής των διπλωμάτων και πιστοποιητικών που χορηγούνται σε επόπτες ασφάλειας που παρέχουν ναυαγοσωστική προστασία σε πισίνες των οποίων η χρήση είναι δημόσια, όπως είναι μεταξύ άλλων οι πισίνες αναψυχής, οι πισίνες για άθληση και οι πισίνες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, με τους κανονισμούς προβλέπεται η διαγραφή της ερμηνείας του όρου «δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής», σύμφωνα με την οποία, για σκοπούς απασχόλησης προσώπου ως επόπτη ασφάλειας σε κολυμβητικές δεξαμενές δημόσιας χρήσης, το σχετικό δίπλωμα ή πιστοποιητικό πρέπει να παρέχεται από σχολή αναγνωρισμένη είτε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είτε από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι είναι πιστοποιημένο από την εν λόγω ομοσπονδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την αδειοδότηση και τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, το εν λόγω υπουργείο προέβη στη διαπίστωση ότι στον τομέα της ναυαγοσωστικής προστασίας δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν πιστοποιητικά ναυαγοσωστικής πισίνας, τα οποία ωστόσο δεν αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου.

Όπως επισημαίνεται στα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω ιδιωτικές εταιρείες κάλυπταν μέχρι σήμερα τον κύριο όγκο των αναγκών των ξενοδοχειακών μονάδων για πρόσληψη ναυαγοσωστών πισίνας. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για αύξηση της διαθεσιμότητας κατάλληλα πιστοποιημένων προσώπων κατά την τουριστική περίοδο.

Συναφώς, με τους κανονισμούς επιδιώκεται η εφαρμογή ενός καθεστώτος αδειοδότησης των παρόχων ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ανάλογου με αυτό το οποίο ίσχυε πριν από τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου στον τομέα τη αδειοδότησης και λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. Εξάλλου, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν μέχρι σήμερα, ο επόπτης ασφάλειας απαιτείτο όπως κατέχει πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικό υγείας και λευκό ποινικό μητρώο.

Τέλος, με βάση τα εν λόγω στοιχεία, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα εφαρμόζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου το όλο ζήτημα ρυθμιστεί εν τέλει στο πλαίσιο εξεύρεσης μιας μόνιμης και θεσμικά ορθής λύσης για τη συνολική διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος.

Άλλωστε, όπως πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι να προωθήσει σε μεταγενέστερο στάδιο σχετική νομοθετική ρύθμιση όσον αφορά την εφαρμογή νέου συστήματος πιστοποίησης των παρόχων ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Προβληματισμοί για την κατάρτιση των ναυαγοσωστών

Σημειώνεται πως κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής διατύπωσε προβληματισμούς και επιφυλάξεις αναφορικά με τη διαγραφή από τους υφιστάμενους κανονισμούς της ερμηνείας του όρου «δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής», σημειώνοντας ότι ενδεχομένως να απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου συστήματος πιστοποίησης.

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να εγείρονται ζητήματα όσον αφορά το επίπεδο κατάρτισης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ναυαγοσωστών οι οποίοι θα στελεχώνουν τις κολυμβητικές δεξαμενές κατά το εν λόγω μεταβατικό διάστημα.

Προσωρινή λύση με εμπλοκή της ΑνΑΔ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού, είπε πως υπήρχε μία στρέβλωση για αρκετά χρόνια και σωστά εντοπίστηκε από το αρμόδιο υπουργείο, ενώ εκτιμάται ότι με την εμπλοκή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), θα διευκολυνθεί η διαδικασία καταρτισμού και πιστοποίησης ναυαγοσωστών για να αντιμετωπιστεί ένα χρονίζον πρόβλημα. «Κρατούμε τη δέσμευση για να επανέλθει η εκτελεστική εξουσία με ολοκληρωμένο νομοσχέδιο», πρόσθεσε.