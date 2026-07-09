Η Ολομέλεια της Βουλής αποφασίζει σήμερα Πέμπτη κατά πόσον η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής θα έχει ή μη την εξουσία/ ευθύνη για την παραχώρηση διπλωμάτων ή πιστοποιητικών σε ναυαγοσώστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των χρηστών των πισίνων.

Σημειώνεται πως στην τελευταία συνεδρία των σχετικών κανονισμών ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, μιλώντας εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής, ο κ. Πόλυς Παλλήκαρος έθεσε εμμέσως θέμα ασφάλειας των χρηστών των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών, παραπέμποντας ακόμη και σε ναυαγοσώστες-«μαϊμού». Συγκεκριμένα, ο κ. Παλλήκαρος ανέφερε πως υπάρχουν μεν εταιρείες εκπαίδευσης ναυαγοσωστών που κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά «υπάρχουν και άλλες οι οποίες περνά κάποιος απ’ έξω και του λένε “έλα να σε κάνουμε ναυαγοσώστη”. Θα έχουμε και τέτοια προβλήματα με τη ρύθμιση που προτείνεται», είπε, για να συνεχίσει: «Υπάρχει άτομο το οποίο συνεργάζεται με ξενοδοχεία και στην προσπάθεια του να τα βοηθήσει να εξεύρουν ναυαγοσώστες παραπέμπει στο YouTube ή σε ηλεκτρονικά κείμενα σχετικά με το πώς μπορεί να είναι ένας ναυαγοσώστης».

Στη σχετική έκθεση, η οποία τίθεται ενώπιον των βουλευτών αναφέρεται, πως σκοπός των Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του «περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου», είναι η τροποποίηση των «περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών», ώστε: «Να μην απαιτείται αναγνώριση ή και πιστοποίηση (από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής) των διπλωμάτων και πιστοποιητικών που χορηγούνται σε επόπτες ασφάλειας, οι οποίοι παρέχουν ναυαγοσωστική προστασία σε πισίνες των οποίων η χρήση είναι δημόσια». Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πισίνες αναψυχής, οι πισίνες για άθληση και οι πισίνες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων.

Στην έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών αναφέρεται, πως «με τους Κανονισμούς προβλέπεται η διαγραφή της ερμηνείας του όρου “δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής”, σύμφωνα με την οποία, για σκοπούς απασχόλησης προσώπου ως επόπτη ασφάλειας σε κολυμβητικές δεξαμενές δημόσιας χρήσης, το σχετικό δίπλωμα ή πιστοποιητικό πρέπει να παρέχεται από σχολή αναγνωρισμένη είτε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής είτε από τις αρμόδιες Αρχές κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι είναι πιστοποιημένο από την εν λόγω ομοσπονδία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους εκπροσώπους του υπουργείου Εσωτερικών, κατά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, (δηλαδή του υφιστάμενου) όσον αφορά την αδειοδότηση και τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, διαπιστώθηκε ότι στον τομέα της ναυαγοσωστικής προστασίας δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες παρέχουν πιστοποιητικά ναυαγοσωστικής πισίνας, τα οποία, ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται στο πλαίσιο του υπό αναφορά νομοθετικού πλαισίου. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο, οι εν λόγω ιδιωτικές εταιρείες κάλυπταν μέχρι σήμερα τον κύριο όγκο των αναγκών των ξενοδοχειακών μονάδων για πρόσληψη ναυαγοσωστών πισίνας. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για αύξηση της διαθεσιμότητας κατάλληλα πιστοποιημένων προσώπων κατά την τουριστική περίοδο.

Στην έκθεση αναφέρεται, επίσης, πως με τους Κανονισμούς επιδιώκεται η εφαρμογή ενός καθεστώτος αδειοδότησης των παρόχων ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, ανάλογου με αυτό το οποίο ίσχυε πριν από τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της αδειοδότησης και λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, ο επόπτης ασφάλειας απαιτείται όπως κατέχει πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής, πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικό υγείας και λευκό ποινικό μητρώο.

Θεωρητικά, «η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα εφαρμόζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου το όλο ζήτημα ρυθμιστεί, εν τέλει, στο πλαίσιο εξεύρεσης μιας μόνιμης και θεσμικά ορθής λύσης για τη συνολική διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος».

Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής διατύπωσε προβληματισμούς και επιφυλάξεις αναφορικά με τη διαγραφή από τους υφιστάμενους κανονισμούς της ερμηνείας του όρου «δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής», σημειώνοντας ότι ενδεχομένως να απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου συστήματος πιστοποίησης. Ως εκ τούτου, ενδέχεται, όπως είπε, να εγείρονται ζητήματα όσον αφορά το επίπεδο κατάρτισης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των ναυαγοσωστών οι οποίοι θα στελεχώνουν τις κολυμβητικές δεξαμενές κατά το εν λόγω μεταβατικό διάστημα.

Προσλαμβάνονται ναυαγοσώστες από τρίτες χώρες

Σημειώνεται, πως στην τελευταία συνεδρία της επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε πως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (η οποία εκπαιδεύει ναυαγοσώστες) δεν είναι εγκεκριμένη γι’ αυτό πρέπει να υποβάλει αίτηση προκειμένου να εγγραφεί ως σωματείο. Ο ίδιος έκανε, επίσης, αναφορά και σε οικονομικά συμφέροντα στο κλάδο της ναυαγοσωστικής.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν την επιτροπή Εσωτερικών αφορούσε και το γεγονός ότι τα κριτήρια που απαιτούνται για να αποκτήσει κάποιος δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής θεωρούνται πολύ αυστηρά και έτσι δεν αποκτούν πολλοί το δίπλωμα, οπόταν οι ναυαγοσώστες είναι δυσεύρετοι.

Η έλλειψη είναι τέτοια, που, όπως ελέχθη, σε πισίνες προσλαμβάνονται και ναυαγοσώστες από τρίτες χώρες επειδή δεν υπάρχουν Κύπριοι διαθέσιμοι. Σημειώνεται, πως μία πισίνα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Όπως ελέχθη, ναυαγοσώστες δεν βρίσκουν καν οι επαρχιακές διοικήσεις για να στελεχώσουν τις παραλίες.

Το θέμα της πιστοποίησης των φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με την εκπαίδευση ναυαγοσωστών, αναμένεται να ανατεθεί στην ΑΝΑΔ.

Η συζήτηση μετατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής

Στο στάδιο της συζήτησης των Κανονισμών, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την προώθηση σε μεταγενέστερο στάδιο συναφούς νομοθετικής ρύθμισης όσον αφορά την εφαρμογή νέου συστήματος πιστοποίησης των παρόχων ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω Κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2026.

Λόγω και της σημασίας των Κανονισμών αλλά και της κατάστασης που επικρατεί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διανύουμε τουριστική περίοδο, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμη την κατά προτεραιότητα συζήτηση τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 40Α του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των Κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην Ολομέλεια της Βουλής.