Αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών αφού καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης, τα τέλη μέχρι και ο ρυθμός διύλισης του νερού.

Σκοπός του νομοσχεδίου που ετοίμασε το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η αποσαφήνιση συγκεκριμένων προνοιών του υφιστάμενου πλαισίου, ο εξορθολογισμός διαδικασιών αδειοδότησης και επιθεώρησης, η επικαιροποίηση τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και η βελτίωση της εφαρμοσιμότητας διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία και εποπτεία κολυμβητικών δεξαμενών, χωρίς επηρεασμό του επιπέδου ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

Όπως προβλέπεται, η άδεια λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών έχει ισχύ για περίοδο τριών ετών και ανανεώνεται ανά τριετία. Επανακαθορίζεται ο όρος «κολυμβητική δεξαμενή» αφού τώρα θα σημαίνει κάθε κολυμβητική δεξαμενή, δημόσια ή ιδιωτική, για την οποία εκδόθηκε πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικοδομής πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή για την οποία είχε υποβληθεί αίτηση για την έκδοση πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής πριν από την ημερομηνία αυτή. Για τη λειτουργία μιας πισίνας απαιτείται πιστοποιητικό καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής φέρει ο διαχειριστής και, εάν αυτός παύσει να υφίσταται, παρέχεται προθεσμία δύο μηνών για τον ορισμό νέου διαχειριστή και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της εν λόγω προθεσμίας, η άδεια λειτουργίας αναστέλλεται χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία προς τούτο.

Όπως προνοείται περαιτέρω, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στη βάση αιτιολογημένης έκθεσης και εισήγησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται. Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν προσκομιστεί δεν είναι σε ισχύ, η λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής αναστέλλεται μέχρι την ανανέωση ή αντικατάστασή τους και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης από την αρμόδια Αρχή.

Καθορίζεται, επίσης, ότι η έκδοση άδειας λειτουργίας ανέρχεται στα €100, η ανανέωση στα €50, η επανέκδοση μετά από ανάκληση ή αλλαγές στα €85, η βεβαίωση από τις Υγειονομικές Υπηρεσίας στα €30, η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας ηλεκτρολογικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων στα €70 εκάστη.

Σύμφωνα με κανονισμούς, «αθλητική κολυμβητική δεξαμενή» σημαίνει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τη διεξαγωγή αγωνισμάτων ή/και για προπόνηση ή/και εκπαίδευση αθλητών ή/και για εκμάθηση και περιλαμβάνει τα κολυμβητήρια που ανήκουν σε Σχολές Γυμναστικής ή Σχολές. Προβλέπεται τέλος ότι, για τις κολυμβητικές δεξαμενές που ανήκουν ή/και τελούν υπό τη διαχείριση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, δύναται να υπάρχει ένας επόπτης ασφάλειας ανά κολυμβητική δεξαμενή, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι προπονητές που βρίσκονται στην εν λόγω κολυμβητική δεξαμενή κατά τον χρόνο λειτουργίας της, κατέχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής.

Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι στις 6 Ιουλίου.