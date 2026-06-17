Κινητό τηλέφωνο πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λονδίνο προς το Λας Βέγκας, με τον πιλότο να αναφέρει στον πύργο ελέγχου ότι το κινητό είχε «κάψει το εσωτερικό της καμπίνας», ενώ οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο από το πλήρωμα.

Η πτήση η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λονδίνο προς το Λας Βέγκας, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Harry Reid στις 2:30 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), μέλος του πληρώματος ανέφερε φωτιά σε κινητό τηλέφωνο.

Σε ηχογράφηση των επικοινωνιών με τον πύργο ελέγχου, την οποία εξασφάλισε το CBS, ακούγεται ο πιλότος να αναφέρει ότι το κινητό τηλέφωνο είχε «κάψει το εσωτερικό της καμπίνας», προσθέτοντας ωστόσο ότι οι φλόγες είχαν τεθεί υπό έλεγχο.

Εκπρόσωπος δήλωσε ότι το αεροσκάφος «προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος τύπος κινητού τηλεφώνου προκάλεσε το περιστατικό.

Οι οδηγίες για τις ηλεκτρονικές συσκευές στα αεροπλάνα

Πέρυσι, η FAA κατέγραψε τουλάχιστον 50 περιστατικά καπνού, φωτιάς ή υπερθέρμανσης, τα οποία προκάλεσαν εκτροπές πτήσεων, ακόμη και τραυματισμούς.

Πολλές φορητές επαναφορτιζόμενες συσκευές ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω των μπαταριών ιόντων λιθίου, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου με χωρητικότητα μικρότερη από 160 βατώρες επιτρέπονται σε επιβατικά αεροπλάνα.

Η υπηρεσία τόνισε επίσης ότι κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, βοηθήματα κινητικότητας και άλλες επαναφορτιζόμενες συσκευές πρέπει να μεταφέρονται στις χειραποσκευές και όχι στις αποσκευές που παραδίδονται για φόρτωση.

iefimerida.gr