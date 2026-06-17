ΣΟΒΑΡΕΣ ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα καταλογίζει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στο πολυσέλιδο πόρισμά της για την υπόθεση «Κράτος Μαφία», το οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Μετά από δυόμιση χρόνια ολοκληρώθηκε η έρευνα και δόθηκε στη δημοσιότητα μια εκτενής ανακοίνωση με τα βασικά ευρήματα, τα σημαντικότερα στοιχεία.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, στο πολυσέλιδο πόρισμά της, το οποίο περιλαμβάνει 800 τεκμήρια και 150 καταθέσεις, καταλογίζει σοβαρές ευθύνες σε δεκαπέντε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κι άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι, κρατικοί και ιδιώτες. Το πόρισμα, με βάση τα όσα καταγράφονται, τα τεκμήρια, τις καταθέσεις, αποδίδει σειρά πιθανών ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πολύ σοβαρές οι υποθέσεις.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για σοβαρά ευρήματα, που θα πρέπει πλέον να διερευνηθούν. Το πόρισμα θα κατατεθεί, εάν δεν έγινε ήδη, στη Νομική Υπηρεσία, για τα περαιτέρω. Όπως αναφέρεται, «η έκθεση, όσο και όλο το μαρτυρικό υλικό, μαζί με Έκθεση της Αρχής θα προωθηθεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει πρόνοιας του Νόμου, ενώ ταυτόχρονα, δυνάμει άλλης πρόνοιας του Νόμου, η Έκθεση θα αποσταλεί προς τον Έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες». Όλα προφανώς θα κριθούν από τα επόμενα βήματα, που θα οδηγούν στη Δικαιοσύνη.

ΘΕΛΟΥΜΕ να πιστεύουμε ότι η Νομική Υπηρεσία, διορίζοντας ανεξάρτητους ερευνητές, θα πρέπει να δρομολογήσει μια έρευνα, που θα πρέπει να φθάσει μέχρι τέλους. Είναι μονόδρομος, λοιπόν, ο διορισμός από το υπουργικό συμβούλιο ανεξάρτητων ποινικών ερευνητών. Δεν σπεύδουμε να καταλήξουμε σε αβίαστα συμπεράσματα, αλλά έχουμε ενώπιον μας μια έκθεση, στην οποία καταγράφονται πολλά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να τύχουν διερεύνησης. Και θα πρέπει η έρευνα να προχωρήσει τάχιστα.

ΜΕ αφορμή την υπόθεση αυτή, το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, επανήλθε ένα ζήτημα που αφορά τις εξουσίες που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Από 2017, που ψηφίσθηκε νόμος συγκρότησης της και καθορίσθηκαν οι όροι εντολής, συζητούνται αλλαγές. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων. Να έχει, μεταξύ άλλων, ανακριτικές εξουσίες. Οι περιορισμοί εξουσιών, αρμοδιοτήτων, προφανώς και περιορίζει το πεδίο δράσης της.

ΑΠΟ το πόρισμα προκύπτουν πολλά. Θα αναμένουμε τη συνέχεια, με βάση τα ευρήματα, που κατατέθηκαν. Μέσα από τη διερεύνηση και τα αποτελέσματα της κρίνονται όλοι.