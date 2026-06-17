Δεν πρέπει κανείς να καταδικάζει κανένα για ζητήματα για τα οποία δεν έχει καλή γνώση και αντίληψη. Για έρευνες που δεν διάβασε. Για πράγματα που δεν καταλαβαίνει.

Ο καθένας μας όμως μπορεί να έχει άποψη για αυτά που διαβάζει ή ακούει. Σιγά μην περιμένουμε τον κάθε δικαστή να αποφασίσει για να σκεφτούμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Εν γνώσει μας, όμως, πως άμα θίξουμε δημόσια υπολήψεις και προσωπικότητες χωρίς αποδείξεις, θα βρεθούμε εμείς στη θέση του κατηγορούμενου. Και καλά να πάθουμε.

Δεν χρειαζόμαστε κανένα δικαστή και κανένα δικαστήριο να αποφασίσει ο,τιδήποτε – αν του στείλουν ενώπιον του μια υπόθεση άλλοι «ξερόλες»- για να πούμε ότι κάτι βρωμάει, κάποιος δεν μας κάθεται.

Όταν ο Νίκος Αναστασιάδης βγάζει ανακοίνωση για να μας πει ότι κατέρρευσαν οι ισχυρισμοί Μακάριου Δρουσιώτη, δεν χρειάζεται να έχουμε διαβάσει την ανακοίνωση της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς ή το πόρισμα ή τα παραρτήματα -3,000 σελίδες, λες και δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε- για να διερωτηθούμε «πού ζει ο άνθρωπος;».

Η στήλη δεν διάβασε το πόρισμα. Και έτρεξε μόνο διαγώνια την ανακοίνωση της Επιτροπής. Και μάλλον απογοητεύτηκε (από την ανακοίνωση, γιατί το πόρισμα μπορεί να κρύβει εκπλήξεις για το εύρος της πολιτικής ανηθικότητας ηγετών μας) διότι περίμενε να πιάσει η δαγκάνα και άλλους.

Η στήλη δεν έχει άποψη για την ενοχή ή όχι του Αναστασιάδη ή των άλλων της παρέας. Και δεν είναι αυτό το θέμα μας, εδώ. Για την ώρα.

Κύριε Αναστασιάδη, να το πούμε απλά: Αν πληρώνετε επικοινωνιολόγους για να σας βοηθούν να εκφραστείτε και να αντιμετωπίσετε ζόρια, απλά πετάτε τα λεφτά σας. Και ίσως στο τέλος τους πάρετε στο λαιμό σας. Καλά να πάθουν, εδώ που τα λέμε.

Συνεχίστε όμως να πληρώνετε, γιατί το τελευταίο που θέλουμε, ως εργαζόμενοι, είναι χαθεί και το παραμικρό μεροκάματο. Μέρες που ζούμε και μέρες που έρχονται.

Απλά ρωτήστε, τους επικοινωνιολόγους σας, τους δικηγόρους σας, τους συμβούλους σας, τους ανθρώπους γύρω σας: Βρέχει ή σας φτύνουν;

Σας φτύνουν, τέως πρόεδρε. Δικαίως ή αδίκως δεν ξέρουμε. Όχι όλοι, εξαιρούνται κάποια αμνοερίφια. Και ιδίως τα μισθωτά αμνοερίφια. Κανείς δεν (πρέπει να) νιώθει καλά με αυτά που συμβαίνουν, αλλά σας φτύνουν. Είναι παράνομο να το πιστεύει αυτό ένας Κύπριος πολίτης;

Ας μας πουν οι ακριβοπληρωμένοι επικοινωνιολόγοι και δικηγόροι: Χρειαζόμαστε αποφάσεις δικαστηρίων ή εισαγγελέων για να φτύνουμε; Να απαξιώνουμε; Να λοιδωρούμε; Να βρίζουμε; Από μέσα μας, στο κάτω-κάτω. Αλλά άμα βρίζουμε και περιφρονούμε, να μην μας περιφρονείτε μισθωτοί υπερασπιστές και συνήγοροι. Κάτι τρέχει στα γύφτικα, αν μη τι άλλο.

Κύριε Αναστασιάδη, μείνετε στους Καλόγηρους. Βάλτε στο φουλ το κλιματιστικό. Παγώστε μπύρες, όποιο άλλο αλκοόλ θέλετε.

Αλλά βρείτε ένα αληθινό φίλο, δύο – τρεις, και ζητήστε τους να περπατήσουν -αμισθί- τη Λεμεσό. Να κατηφορίσουν προς τη θάλασσα. Να φτάσουν Άη Αντώνη, να πάνε Καβάζογλου και Μισιαούλη, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, παραλιακό, να μιλήσουν με κόσμο, να ρωτήσουν για εσάς, να ακούσουν.

Και αν σας διαβεβαιώσουν κ. Αναστασιάδη πώς την έπαθε -πάλι- ο Δρουσιώτης, τότε να τους απολύσετε και δεν θα διαμαρτυρηθούν ούτε η ΠΕΟ, ούτε η ΣΕΚ, ούτε η ΠΑΣΥΔΥ, ούτε κανένας. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι πιστεύει για εσάς, μετά και τα χθεσινά, μια μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης, κ. Αναστασιάδη, και σας κοροϊδεύει για δυνατότητες επικοινωνιακής διαχείρισης της κατάστασης, δεν του αξίζει να πληρώνεται.

ΥΓ Η Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, πως τη λένε, αντιλαμβάνεται έστω και τώρα πως παραποίησε τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών; Ή πρέπει να αποφασίσει και γι’ αυτό η δικαιοσύνη;