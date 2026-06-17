Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται το τελευταίο 15νθήμερο στις λιανικές τιμές των καυσίμων στην Κύπρο, ως άμεσο επακόλουθο της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παύση των εχθροπραξιών που έφερε σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, διασφαλίζοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν ήδη πτωτική πορεία, η οποία άρχισε να μετακυλίεται σταδιακά στις εγχώριες αντλίες. Αναμένεται, μάλιστα, από την ερχόμενη εβδομάδα να αποτυπωθεί η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου περαιτέρω στις αντλίες καυσίμων με το μπρεντ να κινείται πλέον σταθερά στο όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μέσα σε έναν μήνα η διεθνής τιμή έχει υποχωρήσει κατά 25%.

Σύμφωνα με αρμόδιους φορείς, οι μειώσεις αυτές αναμένεται να αγγίξουν συνολικά τα 10 σεντ ανά λίτρο το επόμενο διάστημα, καθώς τα νέα φορτία εισάγονται πλέον με χαμηλότερο κόστος. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αλυσιδωτά, επιφέροντας μειώσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και συγκρατώντας, σε δεύτερο χρόνο, τον πληθωρισμό. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει ποια θα είναι η κίνηση της κυβέρνησης μετά την πτωτική τάση, δεδομένου ότι η απόφαση για μείωση του φόρου κατανάλωσης κατά 8,33 σεντ το λίτρο για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης, έχει ισχύ μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 είναι €1,564 το λίτρο, με την τιμή να κυμαίνεται από €1,499 χαμηλότερη μέχρι €1,658 υψηλότερη. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι €1,712 το λίτρο με τη χαμηλότερη τιμή €1,648 το λίτρο και την υψηλότερη €1,887. Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι €1,391 το λίτρο και κυμαίνεται από €1,338 έως €1,479 το λίτρο.

Οι λιανικές τιμές στην Κύπρο ακολουθούν πιστά τη μεταβολή του διεθνούς δείκτη Platts, ο οποίος αφορά τα διυλισμένα προϊόντα, ενώ επηρεάζονται από ένα σημαντικό αριθμό παραγόντων, όπως την τιμή εισαγωγής των προϊόντων, τα αποθέματα που διατηρούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών κατά τη χρονική στιγμή εισαγωγής των καυσίμων, τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ και τους φόρους που επιβάλλονται από το κράτος. Μέσα σε έναν μήνα η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε κατά 10,52%, η τιμή της αμόλυβδης 11,48%, του πετρελαίου κίνησης 8,80% και του πετρελαίου θέρμανσης 8,65%.

Βάσει των επίσημων στοιχείων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα (27/02/2026 – 16/06/2026), η αμόλυβδη 95 παρουσιάζει αύξηση 25,4 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 30,6 σεντ/ λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης, 44,2 σεντ το λίτρο.

Η πορεία των τελευταίων 42 ημερών (06/05/2026 – 16/06/2026) καταγράφει αύξηση 1,7 σεντ το λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης και μείωση 17,2 σεντ στην τιμή του πετρελαίου κίνησης 0,6 σεντ το λίτρο.

Αντίθετα, οι τρέχουσες μεταβολές του τελευταίου 15νθημέρου (03/06/2026 – 16/06/2026) αντικατοπτρίζουν το άμεσο αποτέλεσμα της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν και τη μείωση των τιμών λιανικής στα πρατήρια, το προηγούμενο 15νθημέρο η τιμή της αμόλυβδης μειώθηκε κατά 4,2 σεντ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης 8,2 σεντ. Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει αμετάβλητη.

Παρά τη θετική τροχιά και την απουσία φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, οι αναλυτές παραμένουν συγκρατημένοι, επισημαίνοντας ότι η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα και η καταπολέμηση των πληθωριστικών πιέσεων θα απαιτήσουν χρόνο.