Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι, η Αργεντινή επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας στο Κάνσας και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ πέτυχε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, οδηγώντας την ομάδα του σε άνετη επικράτηση. Παράλληλα, έφτασε τα 16 γκολ σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή του πίνακα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών.

Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί, όμως ο Λιονέλ Μέσι είπε να το επισπεύσει. Τα δύο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στη Σενεγάλη φαίνεται πως “τσίγκλησαν” τον Πούλγκα, που απάντησε με το πρώτο του χατ-τρικ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και έγραψε ιστορία.

Ο αρχηγός της εθνικής Αργεντινής οδήγησε την ομάδα του στην άνετη επικράτηση επί της Αλγερίας με 3-0 στο Κάνσας των ΗΠΑ, έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και έπιασε στην πρώτη θέση των all time scorers των Μίροσλαβ Κλόζε.

Μάλιστα, τα “όργια” συνδυάστηκαν με τη 200ή εμφάνισή του με τη φανέλα της Αλμπισελέστε, ενώ από τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06) είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού με παρουσία σε έξι τελικές φάσεις.

Τα γκολ του Μέσι σημειώθηκαν στο 17′, το 60′ και το 76′, με το πρώτο να έρχεται με άπιαστο σουτ εκτός περιοχής, το δεύτερο με πλασέ εκμεταλλευόμενος την ασταθή επέμβαση του Ζιντάν, ενώ το “κερασάκι στην τούρτα” μπήκε με ένα από τα συνηθισμένα του τέρματα, πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής στη δεξιά γωνία του αντίπαλου κίπερ..

Την επόμενη αγωνιστική, η πρωταθλήτρια κόσμου παίζει με την Αυστρία (22/06, 22:00), ενώ η Αλγερία με την Ιορδανία (23/06, 06:00).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισ. Μαρτίνες, Μεδίνα, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι, Λ. Μαρτίνες, Αλμάδα

Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισ. Μαρτίνες, Μεδίνα, ΜακΆλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι, Λ. Μαρτίνες, Αλμάδα ΑΛΓΕΡΙΑ (Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκαλί, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νούρι, Μούσα, Μουνταουί, Μπενταλέμπ, Τσαϊμπί, Μαζά, Γκουιρί

Χάαλαντ εις διπλούν και ξεκίνημα με το δεξί για τη Νορβηγία

Η Νορβηγία επέστρεψε σε τελική φάση Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια και συνδύασε την επιστροφή της με νίκη, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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