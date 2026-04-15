Ένα σίριαλ που κρατάει εδώ και χρόνια, φαίνεται να φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, με την υπόθεση της υποτιθέμενης παράνομης σχέσης του Λιονέλ Μέσι με τη δημοσιογράφο Σοφία Μαρτίνεζ, να ξεδιαλύνεται.

Η φημολογία ξεκίνησε πίσω στο μακρινό 2022 από μία συνέντευξη της ξανθιάς δημοσιογράφου με τον Λιονέλ Μέσι στο Κατάρ λίγο μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή. Η διαχυτικότητα που είχαν δείξει τότε και οι δυο, προκάλεσε αρκετά σχόλια με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας (που λογικό είναι να έψαχναν αφορμή για να «χτυπήσουν» τους γείτονες) να αναφέρουν πως οι δυο τους είχαν μία σχέση κάτι παραπάνω από επαγγελματική.

Τόσο η δημοσιογράφος όσο και ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής όλο αυτό το διάστημα αν και είχαν πιεστεί (ειδικά η πρώτη), δεν είχαν κάνει κανένα σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα, με τη Μαρτίνεζ σε ανύποπτο χρόνο να δηλώνει γενικά και αόριστα: «Το φύλο μου είναι αυτό που οδηγεί τους χρήστες των social media να ασχολούνται τόσο μαζί μου. Αν ήταν κάποιος άντρας δημοσιογράφος δεν θα ενδιαφερόταν κανείς».

Ωστόσο πριν λίγες ώρες είδε το φως της δημοσιότητας ένα ρεπορτάζ, που δίνει μια και καλή τέλος στα όποια σενάρια για το τι είχε συμβεί ανάμεσα τους.

Sofía Martínez contó que, en medio de los rumores que surgieron tras su entrevista viral con Messi en Qatar 2022, recibió un mensaje inesperado de Antonela Roccuzzo. 💬🇦🇷 pic.twitter.com/f2ryMXeA5w — Noticias LFC (@familiacubanatv) April 13, 2026

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα στην ιστοσελίδα mejorinformado.com αναφέρει πως η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο είχε στείλει μήνυμα στη Μαρτίνεζ θέλοντας να την καθησυχάσει εν μέσω όλων αυτών των σχολίων, όπου της έγραφε: «Σόφι, μην ανησυχείς, μην δίνεις σημασία στις ανοησίες… Πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού μας, δεν υπήρξε κανένα θέμα, κανένα δράμα. Όλα αυτά ήταν απλά ένας θόρυβος, έξω από το σπίτι μας και αποτέλεσαν θόρυβο, μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

📱 Sofía Martínez mostró el mensaje textual que Antonela Roccuzzo le mandó por su relación con Messi



🚨 Sofí Martínez volvió a referirse a uno de los temas que más ruido le generó en redes en los últimos años: las especulaciones alrededor de su vínculo profesional con Lionel… pic.twitter.com/iMygqNBziF — Mejor Informado (@mejorinformado) April 12, 2026

Σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα της Αργεντινής, το μήνυμα από την Αντονέλα, ηρέμησε και καθησύχασε τη δημοσιογράφο, που επί σχεδόν τέσσερα χρόνια, θεωρούνταν από πολλούς ως το τρίτο πρόσωπο, στον γάμο του Μέσι.

Μπορεί δε να μην έχει διευκρινιστεί το πότε ακριβώς στάλθηκε το μήνυμα στη Μαρτίνεζ , το μόνο σίγουρο πάντως είναι πως η Αντονέλα έκανε μία… ντρίμπλα, που θα τη ζήλευε και ο άντρας της, τελειώνοντας μια και καλή τα όποια σενάρια περί απιστίας.

