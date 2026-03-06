Την ποδοσφαιρική ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι, με επικεφαλής τον Λιονέλ Μέσι, υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τιμώντας την για την κατάκτηση του MLS Cup. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους μεγάλους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Πελέ, ενώ έκανε και μια σύντομη αναφορά στην Κούβα και τις διεθνείς εξελίξεις.

Σύσσωμη η αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης, των παικτών και του τεχνικού επιτελείου, επισκέφθηκε την προεδρική κατοικία στην Ουάσινγκτον.

.@POTUS: "Today, we're thrilled to host the 2025 MLS Cup Champions, @InterMiamiCF… and it's my distinct privilege to say what no American president has ever had the chance to say before: welcome to the White House, Lionel Messi!" pic.twitter.com/Mp8VCWrmJy March 5, 2026

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την κατάκτηση του MLS Cup, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε την ομάδα και συνεχάρη τους παίκτες για την επιτυχία τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο επίκεντρο ο Λιονέλ Μέσι

Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος συναντήθηκε προσωπικά με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία κατά τη διάρκεια της τελετής, σε μια στιγμή που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αργεντινού σούπερ σταρ στον Λευκό Οίκο από τότε που μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

.@InterMiamiCF owner Jorge Mas and Lionel Messi present @POTUS with gifts, including a 47 jersey, a watch, and a custom bedazzled soccer ball. ⚽️ pic.twitter.com/3UNCx2Oka4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 5, 2026

Τραμπ: Αναφορά σε Ρονάλντο και Πελέ

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τονίζοντας ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής του Μέσι αλλά και του Πορτογάλου επιθετικού.

«Ο γιος μου, ο Μπάρον, είναι θαυμαστής σας. Σε θεωρεί σπουδαίο άνθρωπο. Ο Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής σας, όπως και ενός άλλου κυρίου ονόματι Κριστιάνο Ρονάλντο», είπε.

La cara de Messi cuando Trump le dice que su hijo es fan de él y de Ronaldo, y que estuvo aquí mismo antes que él. Impagable momento Trump. pic.twitter.com/FIZbxSszhE — David Alandete (@alandete) March 5, 2026

Όταν ανέφερε το όνομα του Ρονάλντο, ο Μέσι χαμογέλασε.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φιλοξενήσει επίσης τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο, λίγο μετά από συνέντευξη του ποδοσφαιριστή στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν όπου είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έκανε επίσης σύγκριση του Μέσι με τον θρυλικό Πελέ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω, ίσως είσαι καλύτερος. Ποιος είναι καλύτερος;», ρώτησε τους παίκτες και στη συνέχεια πρόσθεσε χαμογελώντας: «Νομίζω ότι είναι αυτός», δείχνοντας τον Μέσι.

ترامب: من كان افضل بيليه ام ميسي؟



خورخي ماس: ميسي 🐐 pic.twitter.com/f8R7F2NK91 — Messi World (@M10GOAT) March 5, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε επίσης τον επιθετικό της Ίντερ Μαϊάμι Λουίς Σουάρες, τον οποίο χαρακτήρισε «έναν από τους μεγαλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών».

Η πρώτη συνάντηση Μέσι με πρόεδρο των ΗΠΑ

Η εκδήλωση σηματοδότησε την πρώτη συνάντηση του Λιονέλ Μέσι με πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής είχε απουσιάσει από τελετή στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις στις ΗΠΑ.

Αναφορά του Τραμπ στην Κούβα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ έκανε και μια σύντομη αναφορά στην Κούβα, μιλώντας για σχέδια μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν.

«Θέλουμε πρώτα να τελειώνουμε εκεί πέρα (στο Ιράν), αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου προτού εσείς και άλλοι απίστευτοι άνθρωποι μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα», είπε.

🚨 Trump disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, tem feito um "trabalho fantástico" com o Oriente Médio e Cuba.



O que está acontecendo com Cuba é incrível, e achamos que queremos terminar este primeiro, mas isso será apenas uma questão de tempo antes de vocês e muitas… pic.twitter.com/WBFwqDKg3p — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) March 6, 2026

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο, γιο κουβανών μεταναστών, λέγοντας ότι έχει κάνει «φανταστική δουλειά» σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κούβας.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η Αβάνα επιθυμεί «διακαώς» να επιτευχθεί κάποια συμφωνία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

