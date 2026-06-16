Η Γαλλία χρειάστηκε να ανεβάσει σημαντικά την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο για να κάμψει την αντίσταση της εξαιρετικά διαβασμένης Σενεγάλης, επικρατώντας τελικά 3-1 στο MetLife Stadium και ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ.

Οι Αφρικανοί πραγματοποίησαν εξαιρετικό πρώτο μέρος, περιόρισαν τη δημιουργία των Γάλλων και έφτασαν πιο κοντά στο γκολ, έχοντας μάλιστα και δοκάρι με τον Τζάκσον. Ωστόσο, η μετακίνηση του Ολίσε σε πιο ελεύθερο ρόλο από τον Ντεσάν άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης.

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