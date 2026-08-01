Η Σωτηρούλλα Οικονομίδου, 15 ετών, από Κύπρο, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από χθες 31/07/2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,50 μ. περίπου, με μελαμψό χρώμα δέρματος. Κατά την αποχώρηση της φορούσε άσπρη κοντομάνικη φανέλα, μαύρο μακρύ παντελόνι και άσπρα αθλητικά παπούτσια

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.