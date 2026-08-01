Απεβίωσε χθες ο αγωνιστης της Ε.Ο.Κ.Α Γιαννάκης Δρουσιωτης, ο οποίος κατείχε αρχικά την θέση του κεντρικού συνδέσμου της οργάνωσης, με απόφαση του Γεώργιου Γρίβα Δικενή και στη συνέχεια αποτέλεσε τον Τομεαρχη Παφου μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ο Γιαννάκης Δρουσιωτης υπήρξε σημαντικό στέλεχος του αγώνα του ’55-’59, όταν μεταξύ άλλων έφερε εις πέρας την επιχείρηση μεταφοράς ατμοπλοικως από την Ελλάδα κιβωτίων με όπλα και πυρομαχικά τα οποια με την βοήθεια τελωνειακών τα εισήγαγε μέσω του λιμανιού της Λεμεσού. Όταν παρέλαβε τον τομέα Παφου τον αναδιοργάνωσε, συγκρότησε αντάρτικες ομάδες και ομάδες σαμποτέρ, προχωρώντας σε σωρεία χτυπημάτων κατά των Άγγλων.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτηση του ο συναγωνιστής του, Κλεόβουλος Παπακώστας, ο τομέας Πάφου υπό την καθοδήγηση του Δρουσιώτη ανάπτυξε μεγάλη δράση και περιοχές της επαρχίας όπως η Χλώρακα, η Κισσόνεργα και η Έμπα χαρακτηρίζονταν απο τους Άγγλους ως το τρίγωνο του θανάτου.

Στις 14 Μαρτιου 1957 ανήμερα του απαγχονισμού του Ευαγόρα Παλληκαρίδη ετοιμαζόταν να μετακομίσει σε υπόγειο κρησφύγετο στη Χλώρακα, αλλά 50 αστυνομικοί και 100 στρατιώτες περικύκλωσαν το σπίτι που βρισκόταν και τον συνέλαβαν. Κρατήθηκε και βασανίστηκε εις τα κρατητήρια των Πλατρών και της Ομορφίτας, ως «ειδικό κρατούμενο πρόσωπο S.D.P22».

Μετα τον αγώνα εξασκούσε το επάγγελμα του δικηγόρου στη Πάφο.

Η κηδεία του θα τελεστεί στο Μητροπολιτικό Ναότου Αγίου Θεοδώρου, τη Δευτέρα 3 Αυγουστου στις 11.00π.μ.