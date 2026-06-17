Δέκα χρόνια συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, ένας θεσμός που από το 2016 μέχρι σήμερα έχει μετατρέψει το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών, κοινού, πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης δημιουργίας.

Η επετειακή διοργάνωση FANEROMENI ’26, που εκτείνεται από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, λειτουργεί ως ένας φόρος τιμής στη δεκαετή διαδρομή του θεσμού, αλλά και ως μια νέα πρόταση για το μέλλον. Με άξονα τις συλλογές, τα μουσεία, τις εκθέσεις και το αρχειακό υλικό του Ιδρύματος, το φετινό πρόγραμμα αναδεικνύει τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μέσα από μουσικές παραστάσεις, αφηγήσεις, πολυμεσικές παραγωγές, περφόρμανς και κινηματογραφικές προβολές.

Tο Φεστιβάλ έχει εξελιχθεί σε έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη έκφραση, σε μια πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής που αναζητά συνεχώς νέους τρόπους σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν.

18 Ιουνίου: MYTHOS – Από την Κύπρο στον Κόσμο

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει με τη μουσικοαφηγηματική παράσταση MYTHOS – Από την Κύπρο στον Κόσμο, μια σκηνική σύνθεση που διερευνά τη διαδρομή του μύθου μέσα στον χρόνο.

Η Μαρίζα Αναστασιάδη ως «Μνήμη», ο Πέτρος Γιωρκάτζης ως «Μύθος» και το μουσικό σχήμα Concordia String Quartet συνθέτουν ένα ποιητικό ταξίδι όπου οι ιστορίες μετακινούνται από τόπο σε τόπο και από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ζωντανό τον πυρήνα τους. Η παράσταση αντλεί υλικό από την κυπριακή παράδοση και το διεθνές ρεπερτόριο, προτείνοντας μια σκηνική εμπειρία όπου ο μύθος, η αφήγηση και η μουσική συναντιούνται σε έναν κοινό χώρο μνήμης.

25 Ιουνίου: «δήμμαν . λύμαν»

Η δεύτερη παραγωγή του φεστιβάλ στρέφεται στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Η μουσική παράσταση δήμμαν . λύμαν αντλεί έμπνευση από τις «γηθκειές», επαναπροσεγγίζοντας παραδοσιακές πρακτικές μέσα από ένα σύγχρονο πολυμεσικό περιβάλλον.

Το έργο γεννιέται από τη συνεργασία του πειραματικού τρίο The Portal και του παραδοσιακού σχήματος Τακούρια, δημιουργώντας ένα υβριδικό ηχητικό σύμπαν όπου οι ζουρνάδες, το νταούλι, τα ηλεκτρονικά μέσα, ο αυτοσχεδιασμός και οι σύγχρονες μουσικές τεχνικές συνυπάρχουν δημιουργικά.

9 Ιουλίου: «Συνηχήσεις»

Ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της φετινής διοργάνωσης είναι η παράσταση Συνηχήσεις, που φέρνει στη σκηνή δύο ξεχωριστά μουσικά σύνολα: το Lyra Quartet και το φωνητικό σύνολο Κάλεσμα.

Με επικεφαλής τον διεθνώς αναγνωρισμένο δεξιοτέχνη της πολίτικης λύρας Σωκράτη Σινόπουλο, οι τέσσερις λύρες δημιουργούν ένα μοναδικό πολυφωνικό ηχητικό σώμα, ενώ το εξαμελές φωνητικό σύνολο Κάλεσμα μεταφέρει στη σκηνή τη ζωντανή παράδοση της Κύπρου και του ευρύτερου ελληνικού χώρου. Μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, η παράσταση αναδεικνύει την παράδοση ως μια ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη δημιουργική διαδικασία.

30 Ιουλίου: TRACKS: Ηχώ του Τώρα, Ρυθμός του Χτες

Αντλώντας έμπνευση από τη σύγχρονη αστική κουλτούρα της Λευκωσίας, η παράσταση «TRACKS: Ηχώ του Τώρα, Ρυθμός του Χτες» επιστρέφει στις απαρχές των freestyle rap συναντήσεων που αναπτύχθηκαν στην Πλατεία Φανερωμένης την προηγούμενη δεκαετία.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη σύζευξη spoken word, hip-hop, ζωντανής μουσικής και οπτικών προβολών, όπου η κυπριακή διάλεκτος μετατρέπεται σε όχημα σύγχρονης ποιητικής έκφρασης. Ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες από τις Κυπρολογικές Συλλογές του Ιδρύματος συνομιλούν με τις νέες φωνές της πόλης, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.

10 Σεπτεμβρίου: Ledra’s Lament – Ο Θρήνος της Λήδρας

Η επετειακή διοργάνωση ολοκληρώνεται με το νέο διαθεματικό έργο του σκηνοθέτη Kris Muhammed Adem. Το «Ledra’s Lament» είναι μια διακοινοτική, μη αφηγηματική παράσταση που συνδυάζει μουσική, χορό, περφόρμανς, σχεδιασμό και drag art, αντλώντας έμπνευση από την ιστορία της Λευκωσίας ως πόλης των κήπων και από τη μνήμη της αρχαίας Λήδρας.

Μέσα από μια site-specific προσέγγιση που ανατρέπει τις συμβάσεις μεταξύ κοινού και ερμηνευτών, το έργο επιχειρεί να δημιουργήσει έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, ανασύροντας ακόμη και ίχνη της σχεδόν λησμονημένης ετεοκυπριακής γλώσσας.

Θερινός κινηματογράφος στη Φανερωμένη

Παράλληλα με τις ζωντανές παραστάσεις, η αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος μετατρέπεται και φέτος σε θερινό κινηματογράφο, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις προβολές των:

Romeo + Juliet (2 Ιουλίου)

Lilo & Stitch (23 Ιουλίου)

Big Fish του Tim Burton (6 Αυγούστου)

Dumbo του Tim Burton (27 Αυγούστου)

Όλες οι παραστάσεις και οι κινηματογραφικές προβολές ξεκινούν στις 8.30μ.μ., ενώ οι παιδικές κινηματογραφικές προβολές ξεκινούν στις 8μ.μ.

Με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το FANEROMENI ’26 γιορτάζει τα δέκα χρόνια παρουσίας του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ενός από τους πιο δημιουργικούς και πολυσυλλεκτικούς θεσμούς του καλοκαιρινού πολιτιστικού χάρτη της Λευκωσίας.