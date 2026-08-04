Την πρόοδο των εργασιών συντήρησης στα Ενετικά Τείχη της Λευκωσίας διαπίστωσε από κοντά η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, η οποία επισκέφθηκε το εργοτάξιο συνοδευόμενη από την Έφορο Αρχαιοτήτων Χρυσάνθη Κούννου.

Οι εργασίες επικεντρώνονται στο τμήμα των οχυρώσεων που εκτείνεται από τον προμαχώνα Caraffa έως τον προμαχώνα Podocataro, στο νοτιοανατολικό τμήμα της παλιάς πόλης.

Εκεί δύο εξειδικευμένα συνεργεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων πραγματοποιούν εκτεταμένες επεμβάσεις στερέωσης, συντήρησης και αποκατάστασης της λιθοδομής, εφαρμόζοντας παραδοσιακά υλικά και τεχνικές που διασφαλίζουν τον σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ιστορική φυσιογνωμία του μνημείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή των λιθοξόων του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι, χάρη στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία τους, αναλαμβάνουν κρίσιμες εργασίες αντικατάστασης και αποκατάστασης φθαρμένων λίθων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μακροχρόνια προστασία των οχυρώσεων.

Τα Ενετικά Τείχη αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της κυπριακής πρωτεύουσας. Κατασκευάστηκαν από τους Ενετούς, διαθέτουν 11 χαρακτηριστικούς προμαχώνες και περιβάλλουν μέχρι σήμερα την ιστορική εντός των τειχών πόλη, αποτελώντας ένα από τα καλύτερα διατηρημένα δείγματα αναγεννησιακής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο.