Σε νέο ιστορικό υψηλό ανήλθαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα να ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα.

Η άνοδος συνέβαλε στο να περάσουν προσωρινά σε δεύτερο πλάνο οι ανησυχίες για τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις επιπτώσεις του στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχυόταν το μεσημέρι κατά 0,4%, στις 654,78 μονάδες, έχοντας νωρίτερα αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στις 656,85 μονάδες.

Καθώς συνεχίζεται η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη, οι επενδυτές αξιολογούν τις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών, αναζητώντας ενδείξεις για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Άνοδος 3% για τη Bayer

Οι μετοχές της Bayer σημείωναν άνοδο 3%, μετά την ανακοίνωση απροσδόκητης αύξησης 1,9% στα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη του γερμανικού φαρμακευτικού ομίλου.

Η επίδοση ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς και ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή.

Ο τεχνολογικός κλάδος οδηγεί τα κέρδη

Ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος κατέγραφε άνοδο 1,7%, αποτελώντας έναν από τους βασικούς μοχλούς της χρηματιστηριακής ανόδου.

Η μετοχή της BE Semiconductor ενισχυόταν κατά 5,6%, μετά την αναβάθμισή της από την Berenberg σε σύσταση «αγορά».

Η επενδυτική τράπεζα ανέφερε ότι η πρόσφατη υποχώρηση της μετοχής έχει δημιουργήσει ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.

Ανοδικά κινούνταν και άλλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών. Η Soitec κατέγραφε κέρδη 5,1%, ενώ οι μετοχές των Aixtron, ASML και Infineon σημείωναν άνοδο μεταξύ 1,3% και 3,6%.

Η άνοδος του τεχνολογικού κλάδου και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα αντιστάθμισαν τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αστάθεια στις αγορές πετρελαίου.