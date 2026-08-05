Τα 110 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει το κόστος προσωπικού το α’ εξάμηνο του 2026 για την Τράπεζα Κύπρου, πάνω από το 50% των συνολικών εξόδων του οργανισμού, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 5% σε σχέση με τα 105 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η αύξηση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, οφείλεται στις προβλέψεις για τις παροχές στο προσωπικό βάσει απόδοσης, αλλά και το σχέδιο εθελούσιας εξόδου.

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα έχει εκτιμήσει τα μπόνους στους υπαλλήλους της για το α’ εξάμηνο του 2026 στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα η πρόβλεψη για τις παροχές τερματισμού προσωπικού σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε πως η πρόβλεψη για τις παροχές προσωπικού βάσει απόδοσης και τερματισμού προσωπικού το α’ εξάμηνο του 2025 ήταν στα 6 εκατομμύρια ευρώ και 4 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τώρα το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, κατά το α’ εξάμηνο του 2026 αποχώρησαν από τον Οργανισμό 51 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τι αφορά το μπόνους

Το μπόνους των 4 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζεται ουσιαστικά σε δύο σχέδια.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο Οργανισμός, πρόκειται για το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων και το Μακροπρόθεσμο Σχεδίο Παροχής Κινήτρων.

Ειδικότερα, το Βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων αφορά μεταβλητή αμοιβή σε επιλέξιμα μέλη του προσωπικού βάσει απόδοσης, τόσο συνολικής απόδοσης ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής του Συγκροτήματος όσο και ατομικής απόδοσης, ενώ το Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προβλέπει παραχώρηση παροχών υπό τη μορφή συνήθων μετοχών της Εταιρίας στη βάση κριτηρίων κατοχύρωσης με όλους τους όρους απόδοσης να μην είναι όροι απόδοσης της αγοράς.

Στο 2% η πραγματική αύξηση στο κόστος

Όπως αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου στα οικονομικά της αποτελέσματα, εξαιρώντας τις παροχές τερματισμού και παροχές βάσει απόδοσης, το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση και αφορά κυρίως τις αυξήσεις που δόθηκαν στο προσωπικό αλλά και στις αναπροσαρμογές της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Στα 186 τα λειτουργικά έξοδα

Στο σύνολο τους τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού για το α’ εξάμηνο του 20265 άγγιξαν τα 186 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο που είχε φτάσει τα 181 εκατομμύρια ευρώ.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για τα μπόνους και το σχέδιο εθελούσιας εξόδου που αναφέρονταν πιο πάνω.

Το κόστος προσωπικού

Όπως σημειώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού, τα συνολικά έξοδα για το α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθαν στα 209 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2025 που είχαν αγγίξει τα 197 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, το 52% αφορά το κόστος προσωπικού (€110 εκατ.), 37% αφορά τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (€76 εκατ.) και 11% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€23 εκατ.).

Σύμφωνα, με την Τράπεζα Κύπρου, η ετήσια αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ειδικού φόρου επί των καταθέσεων και σε άλλα τέλη/εισφορές, αλλά και όπως γράψαμε και πιο πάνω, στο υψηλότερο κόστος προσωπικού.