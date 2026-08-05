Σε εξέλιξη βρίσκεται διαμαρτυρία ομάδας ζωοεμπόρων και κρεοπώλων έξω από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη Λευκωσία, με αίτημα την καταβολή αποζημιώσεων σε δικαιούχους που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό.

Οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν την είσοδο στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων. Στην εν λόγω αντίδραση συμμετέχει μια μικρή ομάδα ατόμων, στους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για περιπτώσεις δικαιούχων οι αιτήσεις των οποίων βρίσκονται σε εκκρεμότητα και εξετάζονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι πρόκειται για περιπτώσεις με αποκλείσεις και γι’ αυτό αναμένεται η ολοκλήρωση της διερεύνησης, μετά την κατάθεση από μέρους τους, όλων των απαραίτητων εγγραφών.

Οι ιδιοκτήτες των επίμαχων εκμεταλλεύσεων που παρουσιάζουν αποκλίσεις ενημερώθηκαν με επιστολή ότι εξετάζεται ο φάκελός τους και ότι θα μελετηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η κινητοποίηση.