Της Cortney Harding

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Kathy Hochul, υπέγραψε τον περασμένο μήνα εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει για έναν χρόνο την κατασκευή νέων hyperscale data center με κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος 50 μεγαβάτ ή μεγαλύτερη.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο όπου η ανάπτυξη νέων data centers βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων. Συνολικά 14 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν καταθέσει νομοσχέδια που περιορίζουν την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, αν και μέχρι στιγμής κανένα δεν έχει τεθεί σε ισχύ.

Μια νέα διάσταση στη δημόσια συζήτηση προέκυψε όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι μέρος του περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στρέφεται κατά των data centers προέρχεται από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν και περιλαμβάνει παραπλανητικούς ισχυρισμούς.

Χωρίς διαρκείς επενδύσεις στις υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης ή ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ο ρυθμός ανάπτυξης της AI θα μπορούσε να επιβραδυνθεί σημαντικά. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Κίνας όσο και στις χρηματιστηριακές αγορές, οι οποίες εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τις επιδόσεις λίγων μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

Ωστόσο, διαμορφώνεται μια εναλλακτική προσέγγιση που θα μπορούσε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους επικριτές της επέκτασης των data centers: όχι λιγότερα data centers, αλλά πιο έξυπνα και ενεργειακά αποδοτικά.

Μία από τις εταιρείες που επενδύουν σε αυτή την κατεύθυνση είναι η Kopin.

Με έδρα το Westborough της Μασαχουσέτης, η εταιρεία είναι γνωστή για τις μικροοθόνες και τις εξειδικευμένες οπτικές τεχνολογίες που αναπτύσσει για εφαρμογές στην άμυνα, τις επιχειρήσεις, την ιατρική και τα ηλεκτρονικά ευρείας κατανάλωσης. Μεταξύ των σημαντικότερων προϊόντων της βρίσκεται το Neural I/O, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Fabric.AI και αποτελεί μια τεχνολογία οπτικής διασύνδεσης βασισμένη σε MicroLED, σχεδιασμένη να αντικαταστήσει τις συμβατικές συνδέσεις χαλκού και τα συστήματα λέιζερ.

Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στην προσθήκη περισσότερων GPU ή στην κατασκευή ολοένα μεγαλύτερων εγκαταστάσεων, το Neural I/O επανασχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα δεδομένα μέσα στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Χρησιμοποιώντας οπτικές διασυνδέσεις αντί των παραδοσιακών ηλεκτρονικών συνδέσεων, επιτρέπει ταχύτερη μεταφορά δεδομένων μεταξύ επεξεργαστών και μνήμης, προσφέροντας μεγαλύτερο εύρος ζώνης με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένη παραγωγή θερμότητας.

Τα οφέλη δεν περιορίζονται σε ένα μόνο data center. Κάθε μικρή βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση πολλαπλασιάζεται σε χιλιάδες διακομιστές και εκατομμύρια αιτήματα τεχνητής νοημοσύνης καθημερινά. Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας περιορίζει τα λειτουργικά έξοδα, μειώνει τις ανάγκες ψύξης και επιτρέπει στους παρόχους cloud να αξιοποιούν περισσότερη υπολογιστική ισχύ χωρίς αντίστοιχη αύξηση του φυσικού τους αποτυπώματος.

Για τους παρόχους υπηρεσιών cloud που επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στις υποδομές AI, ακόμη και μια μικρή βελτίωση στην αποδοτικότητα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Παράλληλα, απαντά σε μία από τις βασικές ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες βλέπουν την αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση των data center να επηρεάζει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

“Καθώς η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, οι εταιρείες που ελέγχουν κρίσιμες τεχνολογίες θα διαμορφώσουν την επόμενη εποχή της καινοτομίας. Η επένδυσή μας στο Neural I/O, στα MicroLED και στις αρχιτεκτονικές που υποστηρίζουν την AI μάς τοποθετεί σε θέση να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης”, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kopin Corporation, Michael Murray.

Τα πιο αποδοτικά data centers δεν θα ωφελήσουν μόνο τις τοπικές κοινωνίες όπου κατασκευάζονται. Θα μπορούσαν επίσης να μειώσουν το συνολικό κόστος χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη, εταιρείες που έχουν επενδύσει δυναμικά στην AI εκφράζουν ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος των tokens. Η Uber, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι εξάντλησε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της για tokens του 2026 μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες και σχεδιάζει να επιβάλει περιορισμούς στη χρήση τους.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τους προϋπολογισμούς τους για την AI. Θα μπορούσε να επηρεάσει και τις επικείμενες δημόσιες εγγραφές της OpenAI, η οποία ενδέχεται να μεταθέσει την εισαγωγή της για το επόμενο έτος, καθώς και της Anthropic, που εξετάζει δημόσια εγγραφή μέσα στο φθινόπωρο. Και οι δύο εταιρείες απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους και έχουν αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Microsoft και η Nvidia. Ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξής τους θα είχε συνέπειες που θα ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια του τεχνολογικού κλάδου.

Παρά τις επικρίσεις που συχνά δέχεται η τεχνητή νοημοσύνη για εφαρμογές χαμηλής αξίας, όπως η δημιουργία εικόνων ή η σύνταξη αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ουσιαστικές χρήσεις της είναι πολύ περισσότερες. Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, μοντέλα AI αξιοποιούνται για την ανάλυση ακτινογραφιών θώρακα με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό της φυματίωσης, αλλά και για τον έλεγχο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, επιτρέποντας σε επαγγελματίες υγείας απομακρυσμένων περιοχών να πραγματοποιούν προκαταρκτικές διαγνώσεις ακόμη και χωρίς την παρουσία εξειδικευμένων γιατρών. Η απώλεια αυτών των δυνατοτήτων θα είχε σοβαρές συνέπειες για ευάλωτους πληθυσμούς.

Η συζήτηση γύρω από τα data centers δεν αναμένεται να κλείσει σύντομα. Οι τοπικές κοινωνίες θα συνεχίσουν να εκφράζουν ανησυχίες για την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση νερού και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ οι κυβερνήσεις θα αναζητούν τρόπους να στηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τις υφιστάμενες υποδομές.

Το επόμενο κεφάλαιο της AI, ωστόσο, ίσως δεν καθοριστεί από το ποιος θα κατασκευάσει τα μεγαλύτερα data centers, αλλά από το ποιος θα δημιουργήσει τα πιο έξυπνα. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να προσφέρουν περισσότερη υπολογιστική ισχύ με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας δεν θα μειώσουν μόνο το κόστος λειτουργίας, αλλά πιθανότατα θα διατηρήσουν και την κοινωνική αποδοχή που απαιτείται για τη συνέχιση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Forbes