Περισσότερες από 4.200 αιτήσεις υποβλήθηκαν για το Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης» από την έναρξη της εφαρμογής του, τον Δεκέμβριο του 2023, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Χαρά Παπακυριακού.

Όπως ανέφερε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει παραλάβει συνολικά 4.269 αιτήσεις, ενώ η περίοδος υποβολής τους παρατάθηκε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 31 Ιουλίου. Ωστόσο, η αυξημένη προσέλευση των τελευταίων ημερών οδήγησε το Υπουργείο Οικονομικών στην απόφαση να παρατείνει τη διαδικασία. Κατά την τελευταία περίοδο υποβολής κατατέθηκαν 929 αιτήσεις, εκ των οποίων περίπου 300 την τελευταία εβδομάδα.

Από την έναρξη του σχεδίου έχουν εγκριθεί 1.211 κατοικίες, ενώ 846 έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαγράφηκαν και οι δικαιούχοι εξακολουθούν να διαμένουν στις κατοικίες τους, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου.

Η κ. Παπακυριακού σημείωσε ότι η εξέταση των αιτήσεων είναι χρονοβόρα, καθώς περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκτίμηση της αξίας της κατοικίας και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο Κτηματολόγιο.

Περίπου το 30% έως 35% των αιτήσεων απορρίπτεται, επειδή δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια. Βασική προϋπόθεση για ένταξη στο σχέδιο είναι η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €250.000.

Για όσους είχαν υποβάλει αίτηση στα σχέδια «ΕΣΤΙΑ» και «ΟΙΚΙΑ» και κρίθηκαν επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι, το ανώτατο όριο της αξίας της κατοικίας διαμορφώνεται στις €300.000.

Αναφερόμενη στο κόστος εφαρμογής του σχεδίου, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε ότι η δαπάνη για περίπου 800 εγκεκριμένες κατοικίες ανέρχεται στα €97 εκατ. Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί πρόσθετο ταμειακό αποθεματικό €60 εκατ. για τη χρηματοδότηση του σχεδίου.

Οι αιτήσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, καθώς και στα επαρχιακά γραφεία της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων.