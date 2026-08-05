Η αξία μιας υγιεινής διατροφής δεν κρίνεται μόνο από τις τροφές που επιλέγουμε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο τις συνδυάζουμε. Η λεγόμενη «διατροφική συνέργεια» δείχνει πως ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα όταν καταναλώνονται μαζί, βοηθώντας τον οργανισμό να απορροφήσει πιο αποτελεσματικά βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.

Η κατανάλωση τροφών σε συνδυασμούς μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία από ό,τι η λήψη μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών, καθώς ο οργανισμός αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικές ενώσεις.

Σπανάκι και λεμόνι

Το λεμόνι δεν προσθέτει μόνο γεύση στο σπανάκι. Η βιταμίνη C που περιέχει βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει αποτελεσματικότερα τον φυτικό σίδηρο. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς και επιστημονικά τεκμηριωμένους συνδυασμούς στη διατροφή.

Συμβουλή: Ο συνδυασμός λειτουργεί εξίσου καλά με φακές, ρεβίθια ή φασόλια μαζί με λεμόνι ή πιπεριές.

Πράσινες σαλάτες και υγιεινά λιπαρά

Όπως σημειώνει το Verywell Health οι βιταμίνες Α, D, E και Κ χρειάζονται λίπος για να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό. Έτσι, μια σαλάτα με ελαιόλαδο, αβοκάντο ή ξηρούς καρπούς είναι πιο θρεπτική από μια σαλάτα χωρίς καθόλου λιπαρά.

Σολομός και μπρόκολο

Η βιταμίνη D συμβάλλει στην απορρόφηση του ασβεστίου. Γι’ αυτό ο σολομός, που αποτελεί μία από τις καλύτερες διατροφικές πηγές βιταμίνης D, συνδυάζεται ιδανικά με το μπρόκολο και άλλα λαχανικά πλούσια σε ασβέστιο.

Ρύζι και φασόλια

Τα φασόλια και το ρύζι ξεχωριστά δεν περιέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στις ιδανικές αναλογίες. Μαζί όμως σχηματίζουν μια πλήρη φυτική πρωτεΐνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους ακολουθούν κυρίως φυτοφαγική διατροφή.

Κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι

Πρόκειται ίσως για το πιο γνωστό παράδειγμα διατροφικής συνέργειας. Όπως σημειώνει η επιστημονική πηγή Frontiers in Nutrition η πιπερίνη του μαύρου πιπεριού ενισχύει σημαντικά την απορρόφηση της κουρκουμίνης, της δραστικής ουσίας του κουρκουμά, η οποία έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Σμέουρα και μαύρη σοκολάτα

Αν ψάχνουμε ένα πιο υγιεινό γλυκό, αυτός ο συνδυασμός αξίζει την προσοχή μας. Τα αντιοξειδωτικά του κακάο και των μούρων φαίνεται να δρουν συμπληρωματικά, ενισχύοντας τη συνολική αντιοξειδωτική δράση του γεύματος.

Ντομάτες και ελαιόλαδο

Η ντομάτα είναι πλούσια σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συνδέεται με την υγεία της καρδιάς. Ωστόσο, το λυκοπένιο απορροφάται καλύτερα όταν καταναλώνεται μαζί με λιπαρά. Επίσης, λίγες σταγόνες ελαιόλαδου σε μια χωριάτικη σαλάτα δεν προσθέτουν μόνο γεύση αλλά και θρεπτική αξία.

Μήλο και φυστικοβούτυρο

Οι φυτικές ίνες του μήλου συνδυάζονται με τα καλά λιπαρά και την πρωτεΐνη του φυστικοβούτυρου, δημιουργώντας ένα σνακ που προσφέρει μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερά επίπεδα σακχάρου.

Όσπρια και ντομάτα ή κόκκινη πιπεριά

Όπως συμβαίνει με το σπανάκι και το λεμόνι, η βιταμίνη C βοηθά στην απορρόφηση του φυτικού σιδήρου. Ένα πιάτο με φακές ή ένα πιάτο με φασόλια που συνοδεύεται από ντομάτα ή πιπεριά αποτελεί έναν ιδιαίτερα έξυπνο διατροφικό συνδυασμό.

Λαχανικά και ξηροί καρποί

Τέλος τα αμύγδαλα, τα καρύδια και οι σπόροι προσφέρουν τα απαραίτητα λιπαρά που βοηθούν τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τις λιποδιαλυτές βιταμίνες των λαχανικών. Έτσι, μια σαλάτα με λίγους ξηρούς καρπούς γίνεται πιο πλήρης διατροφικά.

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