Σοκ προκαλεί βίντεο από τη Βουλγαρία, όπου ομάδα νεοναζί φέρεται να περικύκλωσε ξενοδοχείο στο Μπάνσκο, απειλώντας Εβραίους εφήβους από το Ισραήλ και την Ιταλία με ναζιστικούς χαιρετισμούς και συνθήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε ξενοδοχείο του Μπάνσκο, όπου διέμεναν δεκάδες νέοι -ανάμεσά τους και οι Ιταλο-εβραίοι έφηβοι από τη Ρώμη και το Μιλάνο – που συμμετείχαν σε διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών νεολαιίστικων οργανώσεων.

Notte di terrore a Sofia: un gruppo di naziskin tenta l'assalto a un hotel dove soggiornano giovani ebrei italiani. Urla 'Sieg Heil' e paura davanti all'albergo della capitale bulgara

#ANSA pic.twitter.com/h7uzVC7gbc August 4, 2026

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ομάδα ατόμων ντυμένων στα μαύρα, με σύμβολα που παραπέμπουν σε ακροδεξιές οργανώσεις, συγκεντρώθηκε έξω από το ξενοδοχείο, μπλόκαρε τις εισόδους και άρχισε να φωνάζει ναζιστικά συνθήματα, μεταξύ των οποίων το «Sieg Heil».

Απειλές, ναζιστικοί χαιρετισμοί και επιστροφή μετά την επέμβαση της αστυνομίας

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τους δράστες να σηκώνουν τα χέρια τους σε ναζιστικό χαιρετισμό και να απευθύνουν απειλές προς τους Εβραίους εφήβους που βρίσκονταν μέσα στο ξενοδοχείο.

I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all’aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l’ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla “Sieg Heil!” di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio,… pic.twitter.com/A5I8mxq11J — Victor Fadlun (@fadlunvictor) August 4, 2026



Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και απομάκρυνε την ομάδα από τον χώρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι νεοναζί επέστρεψαν λίγο αργότερα, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν, και συνέχισαν να εμποδίζουν τις εισόδους και να εξαπολύουν λεκτικές επιθέσεις.

Οι αντιδράσεις των εβραϊκών κοινοτήτων

Ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρώμης, Βίκτορ Φάντλουν, καταδίκασε το περιστατικό και ζήτησε από τις βουλγαρικές Αρχές να εντοπίσουν και να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους.

Esprimo solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti e minacciati all’interno di un hotel a Sofia. Condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, una forma di odio e discriminazione che va estirpata. Sono vicino al Presidente Victor… August 4, 2026

«Τα παιδιά μας δεν είναι ελεύθερα να ταξιδεύουν στην Ευρώπη χωρίς να εκτίθενται στη βία και τη λεκτική επιθετικότητα των αντισημιτών», ανέφερε, περιγράφοντας την ένταση που επικράτησε έξω από το ξενοδοχείο.

Η Ένωση Ιταλικών Εβραϊκών Κοινοτήτων εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη της στους νέους και στους συνοδούς τους, προειδοποιώντας για την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών.

Την επίθεση καταδίκασε και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε μορφή βίας από εξτρεμιστές, ναζί ή άλλους εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων είναι απαράδεκτη».

Καταδίκη από την Ιταλία

Το περιστατικό καταδίκασε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος δήλωσε ότι «ο αντισημιτισμός είναι ένας ιός που πρέπει να αντιμετωπιστεί» και χαρακτήρισε κάθε μορφή μίσους και διάκρισης απαράδεκτη.

Νέα ανησυχία για την αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών

Το περιστατικό στο Μπάνσκο προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις εβραϊκές κοινότητες της Ευρώπης.

On Sunday night in #Sofia, dozens of Italian Jewish teenagers from Rome and Milan were trapped inside their hotel while a neo-Nazi mob shouted “Sieg Heil” at the doors and tried to force their way in. Police moved them on; they came back.

The European Democratic Party condemns… pic.twitter.com/u8WureAiJ2 — European Democrats (@democrats_eu) August 4, 2026

Οι οργανώσεις προστασίας των δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι περιστατικά ρητορικής μίσους, απειλών και επιθέσεων κατά Εβραίων πολιτών έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση από τις ευρωπαϊκές Αρχές.

Παράλληλα, στη Βουλγαρία είχε καταγραφεί πρόσφατα και άλλο περιστατικό έντασης με Ισραηλινούς εφήβους, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εβραϊκών ομάδων που ταξιδεύουν στη χώρα.

iefimerida.gr